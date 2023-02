SparkyLinux 6.6: arrivato Linux 6.1

Il team di coder della distribuzione SparkyLinux ha reso noto alla propria community di utenti la disponibilità del nuovo maintenance update dell'attuale ramo stabile. SparkyLinux 6.6 introduce diverse novità di rilievo che consentono di migliorare concretamente il workflow dell'utente e la relativa UX (User Experience). Anche tale edizione si basa interamente sui pacchetti presenti nei repository software di Debian 11.6 “Bullseye”, quindi le persone che adottano tale sistema hanno a disposizione uno sterminato parco applicativi. Di base SparkyLinux 6.6 viene animata dal super rodato kernel Linux 5.10.166 LTS (Long Term Support), che è la versione di riferimento di decine di distribuzioni diverse, tuttavia è garantito il supporto anche al più recente Linux 6.1.

Nel dettaglio Linux 6.1 può essere installato a fianco di Linux 5.10.166 LTS sfruttando i repository unstable offerti dal team di SparkyLinux. Caso a parte è invece l'edizione dedicata alla la piattaforma hardware ARM che invece viene equipaggiata di base con Linux 5.15.84. In questa nuova release i programmatori hanno aggiornato l'imaging tool della distribuzione, chiamato sparky-live-usb-creator, che ora ha il pieno supporto per il persistent storage dunque è possibile anche realizzare un Live USB che possa mantenere salvati determinati dati dell'utente, e le relative configurazioni software, dopo un riavvio. Per assicurare tale funzionalità sono inoltre arrivate diverse patch dedicate al bootloader GRUB.

SparkyLinux 6.6 è disponibile in diverse varianti dotate dei vari ambienti grafici open source, quindi è possibile reperire i file ISO dedicati a: LXQt 0.16.0, Xfce 4.16, KDE Plasma 5.20.5 e Openbox 3.6.1. Inoltre nei file ISO troviamo anche svariati software out-of-the-box come: il web browser Firefox 102.7.0 ESR, il client email Mozilla Thunderbird 102.6.0 e la suite d'ufficio LibreOffice 7.0.4.

Nello specifico tale aggiornamento interessa unicamente i media d'installazione della distribuzione. Gli utenti che già utilizzano in pianta stabile SparkyLinux hanno infatti già accesso a tali aggiornamenti tramite il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool). Per ottenere tutti i nuovi pacchetti basta immettere questi semplici comandi in bash: