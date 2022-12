Linux 6.1 LTS: implementato MGLRU ed il supporto a Rust

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato alla community delle distribuzioni il rilascio della nuova stable release del kernel del Pinguino. Linux 6.1 LTS (Long Term Support) inaugura il nuovo ramo di supporto a lungo termine, tale versione quindi diventerà il punto di riferimento per innumerevoli progetti e sistemi operativi. Questa edizione implementa una serie di novità davvero interessanti come ad esempio il supporto all'AMD Platform Management Framework, che garantisce dei miglioramenti prestazioni con una serie di CPU (Central Processing Unit) AMD.

L'AMD Platform Management Framework integra inoltre il supporto all'AMT (Automatic Mode Transition) e per CnQF (Cool and Quiet Framework). A partire da tale upgrade gli utenti delle distribuzione avranno sostanzialmente accesso ad una gestione energetica e delle temperature più profonda e completa.

Ecco il commento di Linus Torvalds, pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, in merito all'arrivo della stable release di Linux 6.1 LTS:

"Dunque eccoci qui finalmente, con una settimana di ritardo, gli scorsi giorni sono stati calmi e tranquilli. Sono decisamente soddisfatto dello stato attuale del codice di Linux 6.1, soprattutto rispetto a qualche tempo addietro quando le cose sono andate a rilento. Ovviamente questo significa che avremo una nuova merge window molto impegnativa, appena prima delle festività natalizie, inoltre ho anche in programma alcuni viaggi poco prima delle feste. Quindi, anche se concederci una settimana di lavori extra è stata la scelta giusta in passato, questa situazione renderà l'inizio dei lavori di Linux 6.2 abbastanza sgradevole."

I ritardi accumulati nello sviluppo di Linux 6.1, è stata infatti necessaria una release candidate extra rispetto alla tabella di marcia ufficiale, potrebbero impattare anche sulle tempistiche di rilascio di Linux 6.2.

Linux 6.1 LTS gode di una serie di aggiornamenti allo stack dei driver per le GPU (Graphicas Processing Unit). Nel dettaglio i developer dei DRM (Direct Rendering Manager) / KMS (Kernel Mode-Setting) driver hanno implementato il firmware per la gestione ed il supporto delle nuove schede video Intel Arc oltre che per diversi modelli di chip AMD Radeon.

Oltretutto è stato migliorato anche il codice per il supporto al linguaggio di programmazione Rust ed è stato inserito il nuovo modulo software MGLRU che consente una migliore page reclamation code ed un aumento delle prestazioni per quanto concerne l'esecuzione degli applicativi oltre che con diverse tipologie di workload.