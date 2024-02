SparkyLinux 2024.02: nuovi update e migliorie per l’installer CLI

SparkyLinux 2024.02 è stato rilasciato oggi come snapshot nella serie semi-rolling di questa distribuzione GNU/Linux basata su Debian che sfrutta i repository Debian Testing. Tale versione è basata sul kernel Linux 6.6.13 LTS, bootloader GRUB 2.12, PipeWire 1.0.3. Inoltre, include pacchetti aggiornati dai repository Debian Testing (dove avviene lo sviluppo di Debian 13 “Trixie”). SparkyLinux 2024.02 migliora il programma di installazione della riga di comando (CLI) reimplementando il supporto per i filesystem Btrfs e XFS. Il programma di installazione della CLI ha anche ricevuto un'opzione per non impostare una password di root. Come spiegato dagli stessi sviluppatori: “l’installer CLI ha la possibilità di scegliere una partizione aggiuntiva di ~500 MB /boot che viene formattata automaticamente su EXT4. Ciò permette a Sparky di avviarsi correttamente (Sparky 7 e 8). Il CLI della linea stable presentava lo stesso problema, quindi il pacchetto è già aggiornato anche nei repository Sparky stable”.

SparkyLinux 2024.02: le altre novità dell’aggiornamento

In questa versione è stata aggiornata anche l'utility SparkyBackup che consente di eseguire il backup delle installazioni. Questa offre la possibilità di creare ISO compatibili con EFI, un'opzione di configurazione del firmware UEFI nel menu live EFI GRUB, Memtest86+ 7.0 per i menu di avvio sia EFI che BIOS, come così come la versione SparkyLinux nel menu principale live di GRUB. Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno aggiornato la schermata di blocco del desktop Sparky Locker in modo che si avvii automaticamente. È stato poi cambiato il modo in cui la finestra Yad di Sparky APTus, Sparky Welcome e Sparky USB Imager viene chiusa. Ciò impedisce la chiusura di altre app basate su Yad. Infine, anche Sparky Tray è stato migliorato.

Come accennato in precedenza, SparkyLinux 2024.02 viene fornito con il kernel Linux 6.6.13 per impostazione predefinita. Se si desidera utilizzare un kernel più recente, è possibile installare l'ultimo kernel Linux 6.7.4 dai repository. I kernel Linux 6.6.16 LTS, Linux 6.1.77 LTS e Linux 5.15.148 LTS sono disponibili anche per l'installazione dai repository SparkyLinux.