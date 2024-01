Kernel Linux 6.7: tutte le principali novità

Linus Torvalds e gli altri sviluppatori del progetto Linux celebrano il nuovo anno con il rilascio del Kernel 6.7. Questa nuova versione è caratterizzata da un gran numero di funzionalità aggiuntive e da un package di dimensioni particolarmente rilevanti. Il tutto a conferma del grande lavoro fatto negli ultimi anni per migliorare prestazioni e compatibilità con l'hardware in commercio, soprattutto per quanto riguarda i processori.

File system Bcachef

La novità più interessante di questa release è probabilmente il nuovo file system. Esso prende il nome di Bcachef e viene presentato come un passo avanti notevole rispetto a soluzioni come btrfs, zfs, XFS e ext4. I maggiori vantaggi di questa alternativa dovrebbero riguardare la sicurezza e le performance. Si tratta nello specifico di un file system di tipo COW (copy-on-write) che si caratterizza soprattutto per un sistema di cache avanzato ma anche per il supporto nativo alla compressione con benefici per la velocità di esecuzione che dovrebbero risultare evidenti rispetto alle configurazioni già diffuse.

In ogni caso gli altri file system non sono stati abbandonati. Basti pensare agli interventi fatti per btrfs con l'introduzione del supporto per gli ID temporanei e la riduzione dei tempi necessari per la rimozione dei file. Nello stesso modo F2FS è ora in grado di gestire pagine di dimensioni più ampie. E per quanto riguarda EXT4? Abbiamo un allocatore multi-blocco più avanzato e un superblocco di backup migliorato.

Firmware e accelerazione

Buone notizie per chi possiede componenti GeForce RTX 20 e GeForce RTX 30, il Kernel 6.7 supporta infatti il firmware NVIDIA GSP (GPU System Processor) che va ad aggiungersi all'accelerazione RTX 40 per driver4 Nouveau. Da segnalare anche una compatibilità migliorata con l'architettura Meteor Lake di Intel così come l'ampliamento di quella per l'AMD Seamless Boot. Interessante anche il supporto per gli Screenpad nei driver ASUS WMI, così come il driver USB Type-C integra ora quello al DP Alt Mode 2.1.

Kernel 6.8

Il Kernel 6.7 non è qui per restare e il ciclo di vita del suo ramo di sviluppo sarà abbastanza breve. Già a meta marzo dovrebbe essere disponibile il kernel 6.8, destinato a prenderne il posto, tanto che Torvalds ha confermato ufficialmente l'apertura della finestra di merge allertando tutti gli sviluppatori e gli utenti interessati al progetto.