Sostenibilità e risparmio con Engie: energia rinnovabile e tariffe fisse

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si celebra oggi, 5 giugno, si può fare un passo concreto verso la sostenibilità. Questo evento, istituito nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ci invita a riflettere sul nostro impatto ambientale e a intraprendere azioni positive. Per chi desidera un cambiamento tangibile, oggi è il momento ideale per sottoscrivere un'offerta che promuove l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non inquinanti.

Tra le opzioni più vantaggiose c'è l'offerta Energia PuntoFisso di Engie, che propone energia 100% rinnovabile, con un prezzo bloccato per 12 mesi e tariffe decisamente più competitive rispetto alla media del mercato libero. La proposta include energia certificata proveniente da fonti naturali come il sole, il vento e l’acqua, senza costi aggiuntivi per l'utente.

Cosa prevede l'offerta di Engie

Con il continuo aumento dei costi delle bollette, molti si trovano a dover affrontare spese più alte, soprattutto nei mesi più freddi. Come proteggersi da questi rincari? La risposta è semplice: scegliere un’offerta con prezzo fisso.

Con l’offerta Energia PuntoFisso, Engie permette di evitare aumenti nei costi per 12 mesi, garantendo una protezione totale contro l'inflazione delle tariffe. Inoltre, se si attiva il servizio in questo periodo, si avrà accesso a tariffe ultra-competitive rispetto a quelle standard durante il resto dell'anno.

Ecco i dettagli dell'offerta di Engie:

Luce : costo materia prima luce: 0,1243€/kWh , commercializzazione al dettaglio 6€ al mese ;

: costo materia prima luce: , commercializzazione al dettaglio ; Gas: costo materia prima gas: 0,4625€/Smc, commercializzazione al dettaglio 6€ al mese + 0,00795€/Smc.

Le tariffe indicate sono valide fino all'11 giugno 2025. Per approfittarne basta andare sul sito di Engie.

