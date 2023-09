Sorgenia: unica bolletta con Fibra, Luce e Gas

Sorgenia oltre alle solite promozioni Luce e Gas combina anche la Fibra di casa i FTTH. Se infatti attivi il pacchetto combo hai dei vantaggi esclusivi. La connessione internet a casa è disponibile infatti a partire da soli 21,90 euro mensili.

Sorgenia: ecco la promo per te

Con il passaggio delle forniture, Sorgenia, vi regala anche il servizio Beyond The Energy in grado di monitorare al meglio i vostri consumi. Inoltre, a partire dal secondo anno di fornitura il gestore applicherà per voi al Servizio Commerciale uno sconto graduale che aumenta anno dopo anno.

Il corrispettivo fisso richiesto senza lo sconto per la fornitura Luce è pari a 86,4€ per tutto il primo anno. A partire dunque dal mese 24 il corrispettivo richiesto è di 81,6€ e 76,8€ dal 36°. Il Gas invece ha un contributo di 118,8€ dal 12° mese. Mentre quello scontato parte dal 24° mese è di 112,2€ e 105,6€ dal 36° mese.

Il prezzo della materia, invece, è indicizzato e segue dunque l'andamento del mercato. Lo spread richiesto per la Luce ammonta a 0,01€/kWh per il primo anno e di 0,03€/kWh dal secondo. Per il Gas, invece, il 1° anno è pari a 0,15€/Smc e dal 2° anno ammonta a 0,20€/Smc.

Come abbiamo già detto, Sorgenia da alcuni mesi offre anche servizi di connettività. Nello specifico, la Fibra è disponibile a 21,90 euro mensili con una velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo.

I vantaggi:

Sorgenia ottiene la Luce della tua fornitura da fonti rinnovabili certificate e 100% italiane.

certificate e 100% italiane. 100% Digital : tutte le operazioni possono essere completate online. Oltre alla stipula del contratto, è possibile provvedere al pagamento della bolletta,controllare i propri consumi e spese mensili. Tutto questo con un semplice click.

: tutte le operazioni possono essere completate online. Oltre alla stipula del contratto, è possibile provvedere al pagamento della bolletta,controllare i propri consumi e spese mensili. Tutto questo con un semplice click. Zero Spese Aggiuntive: Sorgenia non vincola nessuno. Non ci sono infatti costi di attivazione oppure cauzioni da pagare in caso di switch.

