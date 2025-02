Sorgenia: risparmia con l’offerta con luce, gas e connettività internet

Uno dei punti di forza dell’offerta Sorgenia è la possibilità di bloccare il costo della materia prima (energia elettrica e gas) per un anno. Questo può rappresentare un vantaggio per chi teme improvvisi aumenti dei prezzi sul mercato libero, garantendo maggiore prevedibilità nelle bollette.

Un’offerta combinata: luce, gas e fibra

Un altro aspetto interessante dell’offerta Sorgenia è la possibilità di abbinare la fornitura di energia alla fibra ottica, con uno sconto di 150€ suddiviso nelle prime 12 bollette. Se la fibra è disponibile al proprio indirizzo, questo pacchetto può risultare conveniente per chi vuole un unico fornitore per più servizi.

L'offerta combinata che integra luce, gas e connettività internet:permette di attivare la Fibra Ultraveloce fino a 2.5 Gbps a un prezzo scontato di 22,73 € al mese per i primi 12 mesi (anziché 26,90 €). Questa soluzione consente di avere un unico fornitore per più servizi, semplificando la gestione delle utenze e ottenendo un risparmio aggiuntivo. La connessione, basata su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), garantisce velocità elevate e stabilità, ideali per lo streaming in alta definizione, lo smart working e il gaming online.

Energia 100% green

Sorgenia si presenta come una green-tech energy company, sottolineando il proprio impegno nella fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile proveniente da impianti situati in Italia. Questo aspetto è certificato dalle Garanzie d’Origine (GO), il sistema che attesta la provenienza dell’energia da fonti sostenibili.

Gestione digitale

Sorgenia punta molto sulla digitalizzazione, offrendo ai clienti strumenti per monitorare i consumi attraverso l’app MySorgenia e il servizio gratuito Beyond Energy, che fornisce consigli per ottimizzare l’uso degli elettrodomestici senza installare dispositivi aggiuntivi. Per conoscere l'offerta completa di Sorgenia clicca qui.