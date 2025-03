Sorgenia: offerta luce, gas e fibra per la tua casa

Sorgenia offre soluzioni energetiche innovative, digitali e sostenibili per la tua casa. Con tariffe competitive, energia 100% green e la possibilità di gestire tutto online, Sorgenia garantisce trasparenza e convenienza.

Perché scegliere Sorgenia?

Le offerte Sorgenia sono personalizzate in base ai tuoi consumi, permettendoti di ottimizzare la spesa energetica con uno sconto di benvenuto fino a 150€ e uno sconto fedeltà che cresce nel tempo. Inoltre, scegliendo Sorgenia, utilizzerai solo energia elettrica 100% rinnovabile, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Le offerte Luce e Gas di Sorgenia

Sorgenia propone due principali tipologie di offerte per l'energia elettrica e il gas.

Next Energy 24 è ideale per chi cerca stabilità, permettendo di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, evitando le oscillazioni di mercato. Il prezzo della luce è di 0,165€/kWh, con un servizio commerciale di 7,6€/POD/mese e uno sconto di benvenuto di 30€.

Se invece vuoi approfittare delle variazioni del mercato, puoi scegliere la Next Energy Sunlight, con un prezzo dell'energia indicizzato al PUN Index GME e un contributo iniziale di 0,008€/kWh il primo anno. Questa offerta include un servizio commerciale di 9,5€/POD/mese e uno sconto di benvenuto di 15€.

Tutti i vantaggi dell’energia Sorgenia

Oltre alla trasparenza nelle tariffe e alla sostenibilità, Sorgenia ti offre la comodità di una gestione 100% digitale. Puoi monitorare i tuoi consumi, pagare le bollette e controllare la tua spesa energetica in qualsiasi momento grazie all’App MySorgenia.

Il servizio Beyond Energy ti aiuta a ridurre i consumi, fornendoti analisi dettagliate sull’uso dell’energia in casa. Inoltre, non dovrai preoccuparti di costi aggiuntivi: nessun costo di cauzione o di attivazione per il cambio fornitore.

Come attivare l'offerta Sorgenia

Per sottoscrivere un'offerta, bastano pochi passaggi online. Avrai bisogno di una copia della bolletta, un documento d’identità valido, il codice IBAN per il pagamento e un indirizzo email per ricevere la fattura digitale. Puoi pagare comodamente con domiciliazione bancaria, carta di credito o PayPal.

Oltre la fornitura Energetica

Sorgenia non si limita a luce e gas: puoi anche attivare una connessione Fibra ultraveloce fino a 2.5 Gbps, ottenere sconti sulle ricariche per auto elettriche con MyNextMove, o configurare il tuo impianto fotovoltaico per un’energia ancora più sostenibile.

Scarica l’App MySorgenia

Con MySorgenia puoi tenere sotto controllo i consumi, pagare le bollette con un click, accedere a offerte personalizzate e far parte della community Greeners, che promuove iniziative sostenibili per un futuro migliore. Per calcolare il tuo preventivo clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.