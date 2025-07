Sorgenia: Luce, Gas e Fibra con offerte su misura e sconto di benvenuto

Nel panorama delle offerte energia in Italia, sempre più consumatori cercano soluzioni smart, convenienti e sostenibili. Sorgenia risponde a questa esigenza con una proposta completamente digitale, pensata per chi desidera gestire luce e gas con semplicità, risparmiare sui costi e scegliere un fornitore attento all’ambiente. Con la sua offerta luce e gas casa attivabile online, Sorgenia unisce efficienza e tecnologia in un’esperienza utente all’avanguardia.

Due offerte su misura: prezzo fisso o indicizzato

Sorgenia propone due soluzioni principali per la fornitura di energia:

NEXT ENERGY 24 – Prezzo 100% fisso per 24 mesi

Perfetta per chi desidera stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato. Luce: 0,107 €/kWh (fonte rinnovabile italiana)

Gas: 0,46 €/Smc

Servizio commerciale: 114 €/anno per ciascuna fornitura

Sconto di benvenuto: 80€ NEXT ENERGY SUNLIGHT – Prezzo 100% indicizzato

Ideale per chi vuole approfittare dell’andamento favorevole del mercato. Luce: indicizzato al PUN + fee da 0,006 €/kWh (1° anno)

Gas: indicizzato al PSV + fee da 0,09 €/Smc (1° anno)

Servizio commerciale: 79,8 €/anno per la luce, 85,5 €/anno per il gas

Sconto di benvenuto: 80€

Entrambe le offerte sono trasparenti, senza costi nascosti, né spese di attivazione o cauzioni per chi cambia fornitore. E con la fibra inclusa, lo sconto totale in bolletta può arrivare fino a 150€, distribuito nei primi 12 mesi.

Energia green, gestione digitale e risparmio intelligente

Sorgenia non è solo un fornitore di energia: è una vera e propria green tech company, impegnata nella transizione energetica e nella digitalizzazione dei servizi. L’intera esperienza – dalla sottoscrizione al pagamento delle bollette – è 100% online, semplice e accessibile da qualunque dispositivo.

In più, l’offerta include Beyond Energy, un servizio gratuito di monitoraggio intelligente che ti aiuta a ottimizzare i consumi degli elettrodomestici senza necessità di installare dispositivi. Un alleato prezioso per risparmiare in modo consapevole.

Cambio fornitore semplice e senza interruzioni

Passare a Sorgenia è facile e veloce: non sono previsti interventi tecnici né interruzioni di servizio. Basta fornire i dati richiesti, caricare una bolletta recente e confermare l’attivazione via email. Il team Sorgenia si occupa del resto, incluso il recesso automatico dal vecchio fornitore. Inoltre, l’assistenza clienti è disponibile per guidare l’utente in ogni fase, con un approccio proattivo e orientato alla soddisfazione.

Per conoscere l'offerta completa di Sorgenia Luce e Gas Casa clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.