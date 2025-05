Sorgenia: luce, gas e fibra con offerte green e digitali per la casa

Sorgenia si conferma tra i principali operatori del mercato libero dell’energia in Italia, con soluzioni su misura per la fornitura di luce, gas e fibra. L’approccio di Sorgenia coniuga trasparenza, sostenibilità e innovazione. Le offerte disponibili si adattano alle diverse esigenze degli utenti, garantendo risparmio, stabilità o flessibilità, a seconda della formula scelta. Attivando luce, gas e fibra con Sorgenia, è inoltre possibile beneficiare di uno sconto di benvenuto fino a 150 euro, distribuito sulle prime dodici bollette.

Due opzioni, una scelta consapevole

Sorgenia propone due formule principali per la fornitura domestica: Next Energy 24, con prezzo bloccato, e Next Energy Sunlight, a prezzo indicizzato.

Next Energy 24 è pensata per chi desidera la certezza di una tariffa stabile. Il prezzo della materia prima viene fissato per 24 mesi, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. L’offerta include:

Energia elettrica interamente prodotta da fonti rinnovabili italiane

Prezzo energia: 0,125 €/kWh

Prezzo gas: 0,485 €/Smc

Sconto di benvenuto pari a 30 euro

Nessun costo di attivazione o cauzione

Next Energy Sunlight, invece, è l’offerta ideale per chi preferisce un prezzo indicizzato, in linea con l’andamento del mercato. L’energia viene fornita sempre da fonti green, ma con una maggiore flessibilità tariffaria. Le condizioni includono:

Prezzo luce indicizzato al PUN (contributo iniziale 0,006 €/kWh)

Prezzo gas indicizzato al PSV (contributo iniziale 0,09 €/Smc)

Sconto di benvenuto di 60 euro

Monitoraggio attivo dei consumi tramite servizio gratuito Beyond Energy

Entrambe le formule prevedono un servizio commerciale mensile e costi regolamentati esterni a Sorgenia, come oneri di sistema e imposte, specificati in dettaglio nei contratti disponibili sul sito ufficiale.

Tutti i vantaggi di un fornitore green- tech

Scegliere Sorgenia significa affidarsi alla prima green-tech energy company in Italia, attiva da oltre vent’anni nel mercato. L’azienda adotta un modello completamente digitale, che consente di gestire ogni fase del contratto online: dalla sottoscrizione alla consultazione della bolletta, fino al pagamento.

I principali vantaggi includono:

Energia 100% rinnovabile prodotta in Italia

Gestione completamente digitale, semplice e veloce

Nessun costo nascosto, nemmeno in caso di cambio fornitore

Monitoraggio dei consumi in tempo reale grazie alla piattaforma Beyond Energy

Possibilità di ricevere fino a 150 euro di sconto attivando luce, gas e fibra

Per conoscere l'offerta completa di Sorgenia clicca qui.

