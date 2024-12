Sora di OpenAI ufficiale per gli utenti di ChatGPT Plus e Pro

A febbraio, OpenAI ha annunciato per la prima volta Sora, un modello AI in grado di creare video realistici e fantasiosi da prompt di testo. In seguito, il modello è stato reso disponibile in anteprima privata per artisti visivi, designer, registi e red teamer selezionati. Sulla base del feedback ricevuto durante l'anteprima privata, OpenAI ha recentemente lanciato Sora per il grande pubblico ed è significativamente più veloce del modello annunciato a febbraio. Gli utenti possono accedere a Sora tramite il sito web dedicato La home page di Sora.com metterà in evidenza i video creati di recente da altri nella community e alcuni in evidenza curati dal team OpenAI. Gli utenti possono aggiungere questi video ai preferiti, a cui possono poi accedere dalla sezione "Video salvati". Gli utenti possono guardare i video generati dall'AI da altri, ma anche controllare i prompt di testo utilizzati per creare quei video.

Sora: utenti potranno modificare e combinare i video generati

Sora consente inoltre agli utenti di caricare immagini, in base alle quali il modello può creare video. Gli utenti possono anche creare cartelle e organizzare i loro progetti video. Questo tool offre anche un'esperienza di editing video tramite la quale gli utenti possono modificare i prompt, visualizzare lo storyboard, tagliare i video e altro ancora. La funzionalità storyboard consentirà di creare facilmente un video più lungo combinando video più piccoli generati da singoli prompt di testo. Un'altra caratteristica interessante di Sora è che puoi prendere un video creato da qualcun altro e remixarlo in base alle proprie preferenze. Per fare ciò, gli utenti possono descrivere le modifiche che devono essere apportate al video e selezionare il livello di remix.

Sora può creare video lunghi 20 secondi in varie risoluzioni, che vanno da 480p a 1080p, e in widescreen, verticale o quadrato. Ovviamente, più alta è la risoluzione scelta, più tempo ci vorrà per il rendering del video. Sora è ora disponibile in tutto il mondo, fatta eccezione per Europa, Regno Unito e Cina. È disponibile per tutti i clienti ChatGPT Pro e Plus esistenti senza costi aggiuntivi. Gli utenti ChatGPT Plus possono generare fino a 50 video al mese a una risoluzione di 480p, con l'opzione di generare meno video a una risoluzione di 720p. Gli utenti ChatGPT Pro ottengono una generazione di video illimitata a una risoluzione fino a 1080p e durate più lunghe. OpenAI sta anche lavorando a diversi modelli di prezzo per diversi tipi di utenti, che saranno disponibili all'inizio dell'anno prossimo.