Claude Pro: Anthropic lancia il chatbot AI rivale di ChatGPT Plus

ChatGPT Plus ha finalmente un degno avversario. Anthropic, la società nata da ex dipendenti di OpenAI ha annunciato l’arrivo di Claude Pro. Si tratta della versione in abbonamento del suo chatbot AI, con alcune importanti novità rispetto alla sua versione gratuita e maggiore potenza rispetto al concorrente di OpenAI. Ad esempio, il chatbot di Anthropic è in grado di gestire 100.000 token, mentre ChatGPT Plus soltanto 32.000 token. Ciò permette al chatbot di Anthropic di superare il rivale, poiché è capace di offrire una migliore esperienza utente e gestire istruzioni più lunghe e complesse.

Le novità di Claude Pro annunciate da Anthropic

Come rivelato in un comunicato pubblicato sul proprio blog ufficiale, Claude Pro offre un utilizzo 5 volte maggiore rispetto alla versione gratuita. Il numero di messaggi da poter inviare varia a seconda della lunghezza del testo e dalla durata della conversazione. Tuttavia, se si considerano circa 200 frasi, di 15 o 20 parole (in inglese), il limite sarà in media di 100 messaggi. Claude Pro avviserà l’utente 10 messaggi prima del limite, che verrà ripristinato dopo 8 ore. In questo senso, ChatGPT Plus è migliore dell’avversario, poiché il limite è di 50 messaggi, con un limite che viene ripristinato ogni 3 ore. Gli utenti Claude Pro avranno inoltre accesso prioritario a Claude.ai nei periodi di traffico elevato, ma anche alle funzioni che verranno rilasciate in futuro.

Infine, a differenza di GPT-4, il modello di linguaggio di ChatGPT Plus, che utilizza l’apprendimento per rinforzo (umano), il chatbot di Anthropic ha una sua “Costituzione”. Si tratta di regole generali che tendono a favorire le buone interazioni, respingendo quelle cattive. Ciò consente all’intelligenza artificiale di migliorarsi in autonomia. Il nuovo chatbot AI è disponibile già al prezzo di 25 dollari al mese (5 dollari in più rispetto al concorrente). Claude Pro sarà in grado di superare ChatGPT Plus in fama e consensi? L’ultima parola spetta agli utenti.