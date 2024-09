Sony e Raspberry: ecco la nuova Raspberry Pi AI smart camera

Un nuovo traguardo è stato raggiunto nel campo dell'intelligenza artificiale, grazie alla partnership tra Sony Semiconductor Solutions e Raspberry Pi. Le due aziende hanno recentemente lanciato la Raspberry Pi AI smart camera, un dispositivo innovativo che punta a rendere la visione artificiale accessibile a tutti.

Immaginate una fotocamera in grado di non solo catturare immagini, ma anche di interpretarle e comprendere ciò che osserva, proprio come farebbe un essere umano. Questo è ciò che rende speciale la nuova AI camera, grazie all’integrazione di un chip avanzato che consente al dispositivo di analizzare ciò che inquadra in tempo reale, riconoscendo oggetti, persone e persino contesti.

Fino ad oggi, realizzare applicazioni basate sulla visione artificiale richiedeva hardware costosi e complessi. La Raspberry Pi AI smart camera, invece, è una soluzione economica e semplice da utilizzare, progettata sia per hobbisti che per professionisti e studenti desiderosi di esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale. Ecco le specifiche tecniche:

Modello sensore: sensore di visione intelligente IMX500 di SSS da circa 12,3 megapixel effettivi, dotato di un potente acceleratore di rete neurale

Modalità sensore: 4.056 (oriz.) x 3.040 (vert.) a 10 fps / 2.028 (oriz.) x 1.520 (vert.) a 40 fps

Dimensioni celle unità: 1,55 µm x 1,55 µm ​

Campo visivo di 76 gradi con messa a fuoco regolabile manuale/meccanica

RP2040 integrato per la gestione del firmware della rete neurale

Compatibile con tutti i modelli Raspberry Pi (collegamento con cavo standard Raspberry Pi per fotocamere)

Modello MobileNetSSD precaricato

Integrazione con libcamera

Un concentrato di tecnologia

Il cuore pulsante della camera è il sensore IMX500 di Sony, una meraviglia tecnologica capace di elaborare le immagini internamente, senza bisogno di inviare i dati a un dispositivo esterno. Questo garantisce una maggiore velocità di elaborazione, un ridotto consumo di energia e una protezione superiore della privacy, poiché i dati rimangono sul dispositivo.

Le potenzialità della Raspberry Pi AI smart camera sono vastissime. Può essere impiegata in diversi campi, tra cui la robotica, dove permette la creazione di robot capaci di interagire con il mondo circostante, o nei droni, per realizzare modelli autonomi capaci di evitare ostacoli.

Può anche essere utilizzata nelle case intelligenti, per sistemi di sicurezza avanzati, o nell'industria, per ottimizzare processi produttivi. La collaborazione tra Sony e Raspberry Pi segna l’inizio di un’era in cui la visione artificiale sarà sempre più integrata nella vita quotidiana, grazie a dispositivi innovativi e alla portata di tutti.