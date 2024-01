Solo 135€ per avere questo notebook (ricondizionato) con i5, 8/512GB

Sicuramente negli ultimi anni i dispositivi ricondizionati hanno invaso prepotentemente il mercato, regalando prodotti di altissima qualità a prezzi molto più bassi. E qui siamo di fronte a un esempio lampante. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo notebook ricondizionato a soli 153 euro, applicando il codice CASA24 al momento del pagamento.

Inutile girarci intorno, a questa cifra non puoi trovare di meglio. Anche perché offre delle prestazioni pazzesche. E non ti devi nemmeno preoccupare che non funzioni come dovrebbe perché è garantito per un anno intero e se non soddisfa le tue aspettative hai anche il diritto di restituirlo entro 30 giorni.

Notebook ricondizionato garantito: il meglio a meno

Come dicevamo ormai il ricondizionato rappresenta un'ottima soluzione per non svenarsi e avere comunque un dispositivo prestante. Infatti questo portatile monta il potente processore Intel Core i5 di 6a generazione supportato da ben 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Ha un display da 14 pollici con risoluzione 1366 x 768 p, una tastiera compatta con tasti ben distanziati e silenziosi e un touchpad fluido dotato di tasti. Possiede una webcam integrata, due porte USB tra cui una con interfaccia 3.0 e una Type-C. Inoltre è già installato Windows 10 Professional.

Un'occasione doro dunque da non perdere per nessun motivo. Per cui prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo notebook ricondizionato a soli 153 euro, applicando il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

