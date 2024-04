Solana non rompe la resistenza, Ripple punta a +25%

La maggior parte dei migliori altcoin è attualmente in "modalità correzione", con i prezzi che sono rimasti per lo più fermi questa settimana. Solana (SOL) e Ripple (XRP) non sono differenti e hanno registrato piccole flessioni in mezzo al sentimento di mercato più ampio.

Mentre il mercato delle criptovalute si prende una pausa, una nuova meme coin chiamata NuggetRush si sta preparando per la sua prossima quotazione su DEX. Dopo aver venduto con successo 270 token NUGX durante la sua prevendita, NuggetRush è pronta a entrare sotto i riflettori con il suo modello play-to-earn (P2E).

Solana (SOL) respinge una resistenza cruciale

Solana viene attualmente scambiata intorno ai 170 dollari, con un calo del 3% nella giornata. Secondo l'analisi di altFINS, il prezzo di SOL rimane in un trend rialzista, ma ha affrontato il rifiuto del livello di resistenza di 200 $ in due occasioni.

altFINS osserva che i trader dovrebbero ora cercare la giusta opportunità di ingresso per capitalizzare il trend rialzista in corso. Suggeriscono di aspettare che il prezzo torni verso il livello di supporto di 160 $, che potrebbe rappresentare un interessante punto di ingresso per lo swing trading con il potenziale per un movimento del 25% verso la resistenza di 200 $.

Per quanto riguarda la struttura più ampia del mercato, altFINS considera la tendenza a breve termine di Solana neutrale, mentre le tendenze a medio e lungo termine sono ancora considerate in rialzo. Gli indicatori di momentum presentano un quadro misto, con la linea MACD al di sotto della linea di segnale (ribassista), ma l'indicatore RSI intorno al livello 50 (neutrale).

I livelli di supporto chiave identificati da altFINS sono 160 $ e 125 $, mentre le zone di resistenza si trovano a 200 $ e 250 $. Si consiglia agli investitori di impostare degli avvisi di prezzo per monitorare le potenziali opportunità di ingresso in prossimità dell'area di supporto di 160 $.

Ripple (XRP) offre un'interessante opportunità di swing trading

Il token XRP di Ripple sta ottenendo prestazioni relativamente buone rispetto agli altri migliori altcoin questa settimana, con un aumento di circa il 4% e una quotazione attuale di 0,61 $. Questa sovraperformance è in gran parte attribuita al recente lancio della nuova stablecoin di Ripple.

Secondo l'analisi di altFINS, il prezzo di XRP rimane in una tendenza generale al rialzo. Nonostante ciò, il token ha affrontato un rifiuto al livello di resistenza di 0,75 $ e da allora si è tirato indietro. altFINS suggerisce agli investitori di guardare all'acquisto di XRP sui pullback verso l'area di supporto di 0,57 $, che coincide con la media mobile a 200 giorni.

Ritengono che ciò possa rappresentare un'interessante opportunità di swing trading, con il potenziale di un rialzo del 25% verso il livello di resistenza di 0,75 $. Se XRP riuscisse a superare i 0,75 $, gli analisti vedono la possibilità che il token raggiunga i 0,92 $.

Per quanto riguarda la struttura più ampia del mercato, altFINS ritiene che le tendenze a breve e lungo termine di XRP siano in rialzo, mentre la tendenza a medio termine è considerata neutrale. Gli indicatori di momentum sono contrastanti, con la linea MACD al di sotto della linea di segnale (ribassista), ma l'indicatore RSI intorno a 50 (neutrale). È importante notare che le barre dell'istogramma MACD sono in aumento, fatto che suggerisce che il momentum potrebbe diventare più positivo.

I livelli di supporto chiave identificati da altFINS sono 0,55 $ (precedente resistenza) e 0,45 $, mentre le zone di resistenza sono 0,75 $ e 0,92 $. Si consiglia agli investitori di utilizzare uno stop-loss al livello di 0,47 $.

Il successo della prevendita di NuggetRush e i suoi prossimi annunci

NuggetRush (NUGX) è una nuova meme coin che ha recentemente concluso la sua prevendita, vendendo 270 milioni di token NUGX e raccogliendo 3,8 milioni di dollari. Il progetto sta rapidamente guadagnando attenzione nello spazio delle criptovalute grazie alle sue proposte di valore. Dopo una prevendita di successo, NuggetRush si sta preparando per la sua prossima quotazione su DEX.

NuggetRush è un gioco play-to-earn (P2E) che unisce l'emozione della scoperta, il pensiero strategico e il potenziale di ricompense reali. Costruita sulla blockchain di Ethereum, la piattaforma consente a un'ampia gamma di utenti di accedere al gioco e di divertirsi. NuggetRush è stato progettato per essere un progetto di proprietà della community, in cui gli early adopter e i sostenitori agiscono come sostenitori del prodotto e forniscono un prezioso feedback.

Una delle caratteristiche principali di NuggetRush è l'integrazione dei token non fungibili (NFT) come personaggi di gioco. I giocatori possono mettere in staking questi NFT per guadagnare ricompense, aggiungendo una nuova dimensione alla tradizionale esperienza NFT. Questi NFT possono anche essere scambiati nel marketplace peer-to-peer (P2P), consentendo ai giocatori di trarre potenzialmente profitto dai loro asset digitali.

Inoltre, la piattaforma offre speciali "RUSHGEM NFT" che possono essere riscattati in oro reale, fornendo un collegamento tangibile tra il mondo virtuale e quello fisico.

NuggetRush aumenta ulteriormente il potenziale di guadagno dei giocatori integrando nel gioco funzioni di finanza decentralizzata (DeFi).

Utilizzando i protocolli DeFi, la piattaforma mira a creare flussi di reddito sostenibili per la sua community, consentendole di sfruttare la crescita dell'ecosistema delle criptovalute in generale. Il gioco è stato progettato per essere basato sull'abilità, in modo che i giocatori più attivi e abili abbiano maggiori possibilità di accumulare ricompense maggiori.

L'obiettivo del gioco di NuggetRush è quello di immergere i giocatori nell'affascinante mondo dell'estrazione di oro e minerali.

I giocatori si cimentano in avventure minerarie, con l'obiettivo di generare flussi di reddito sostenibili grazie alla meccanica coinvolgente e basata sulle abilità del gioco. Completando le attività minerarie, i giocatori ricevono valuta di gioco, personaggi NFT e macchinari, con la possibilità di migliorare la loro efficienza mineraria utilizzando attrezzature migliori e potenziando i loro personaggi di gioco.

NuggetRush incoraggia anche un approccio collaborativo, permettendo ai giocatori di unirsi a gruppi di minatori per ottenere maggiori ricompense. Inoltre, la piattaforma sostiene i minatori artigianali destinando loro una parte dei proventi del gioco.

La possibilità di mettere in staking gli NFT invece di venderli aggiunge uno strato al gioco, rendendo potenzialmente NuggetRush un progetto popolare all'interno dell'ecosistema NFT.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute attraversa la "modalità di correzione", gli investitori e gli appassionati dovrebbero monitorare attentamente i movimenti di prezzo dei migliori altcoin come Solana e Ripple.

Nel frattempo, la meme coin emergente NuggetRush è pronta ad entrare sotto i riflettori grazie al suo modello P2E e all'integrazione di funzionalità DeFi. Sebbene il progetto possa offrire un potenziale di crescita, gli investitori dovrebbero approcciarlo con aspettative realistiche, perché in fin dei conti si tratta di una meme coin in fase iniziale.

Visita la prevendita di Nugget Rush

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.