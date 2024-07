Conio lancia con Mesh il primo Open Banking per Bitcoin in Europa

Nel mese di luglio Conio, il più importante wallet Bitcoin italiano, e Mesh, azienda fintech statunitense integrata con più di 300 leading exchange, hanno annunciato il primo Open Banking per Bitcoin in Europa. La partnership tra Conio e Mesh si pone come obiettivo quello di semplificare i trasferimenti e l'aggregazione di asset digitali, fornendo un punto di accesso unico, collegato con le altre principali piattaforme di criptovalute presenti nel mondo.

In concreto, gli oltre 430 mila clienti dell'app Conio avranno un punto di accesso unico a tutto il mondo cripto, con una connessione diretta con i principali exchange a livello mondiale come Binance, Bitfinex, Coinbase e altri.

Conio e Mesh insieme per il primo Open Banking per Bitcoin in Europa

Dopo una fase iniziale, il servizio verrà ampliato ad altri exchange, coinvolgendo allo stesso tempo nuovi asset. In più, i vari team al lavoro sull'app Conio aggiungeranno nuove funzionalità per migliorare la gestione integrata dei propri account sulle varie piattaforme, dando così ancora più forza al progetto di Open Banking per Bitcoin e gli altri asset digitali.

Tutto questo porterà un significativo vantaggio nella semplificazione del processo di trasferimento di Bitcoin, con la rimozione degli attuali ostacoli come la necessità di trasferimenti di prova, l'utilizzo di QR Code e i copia e incolla di indirizzi complessi. Inoltre, il nuovo servizio mira a promuovere l'adozione di soluzioni di custodia sicure: a questo proposito, sottolineiamo come Conio utilizzi un sistema a tre chiavi private, con la possibilità offerta agli utenti di recuperare gli asset anche qualora una chiave non fosse disponibile.

Per maggiori informazioni su come funziona il servizio, visitate la pagina dedicata di Conio.

