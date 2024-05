Halving Bitcoin alle spalle, inizia a costruire il tuo portafoglio

A distanza di un mese, l'halving Bitcoin può considerarsi ormai alle spalle. Dopo un'iniziale contrazione la criptomoneta più importante al mondo è tornata a salire, tant'è che nelle ultime ore ha raggiunto quota 62 mila euro, con il trend visto al rialzo. Un andamento che si sposa appieno con le previsioni a medio-lungo termine, che danno Bitcoin ben sopra la quotazione attuale.

Considerato dunque il momento positivo attraversato dal settore delle criptovalute, è naturale iniziare a pensare a costruire il proprio portafoglio ora, in modo da avvantaggiarsi della situazione favorevole. Uno dei modi più sicuri e vantaggiosi con cui farlo è registrando un nuovo account su eToro, uno dei principali broker crypto in Italia e all'estero.

I vantaggi di iniziare a investire in criptovalute con la piattaforma eToro sono molteplici. Innanzitutto vi è un tema importante come quello dell'affidabilità: mentre la concorrenza in più di un'occasione ha mostrato il fianco a critiche e controversie preoccupanti, eToro può vantare un curriculum immacolato dal 2007, anno in cui ha iniziato a credere nel settore delle criptovalute, ottenendo la fiducia di milioni di utenti.

E proprio la community, costituita da qualcosa come 30 milioni di persone, è un'altra caratteristica chiave della piattaforma di social trading leader del settore. I nuovi utenti possono infatti trovare informazioni preziose all'interno della stessa community, scambiare opinioni e/o consigli, arrivare prima degli altri a notizie che possono determinare il successo o meno della propria giornata.

Con eToro si ha poi la possibilità di copiare letteralmente il portafoglio dei migliori top trader iscritti al broker. Un ulteriore aiuto arriva dall'Academy e dalle sue risorse gratuite, attraverso cui è possibile imparare a fare trading di criptovalute partendo da zero.

La registrazione gratuita di un nuovo account è disponibile su questa pagina di eToro.

