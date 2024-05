BONK e Internet Computer in rosso: Milei Moneda può rialzare del 200%

BONK si trova ad affrontare sfide formidabili in un panorama delle criptovalute volatile, segnato da un calo di prezzo dell'11% in una settimana. Nel frattempo, Internet Computer (ICP) prevede un'impennata post quotazione di Indodax, mentre Milei Moneda ($MEDA) affronta le principali meme coin con umorismo, politica e tokenomica deflazionistica, promettendo un futuro vivace.

Sfide minacciano la sostenibilità di BONK

BONK sta affrontando alcune importanti difficoltà che potrebbero pregiudicare la sua sostenibilità a lungo termine, tra cui un calo del prezzo dell'11% in una sola settimana. La volatilità, sempre elevata, è lo scoraggiamento più significativo per gli investitori avversi al rischio che cercano stabilità.

Inoltre, l'incapacità di Bonk di offrire molto di più di una semplice meme coin limita le sue possibilità di essere ampiamente accettata e di avere una crescita a lungo termine. Sebbene abbia acquisito un certo riconoscimento all'interno del mondo Solana, la sua adozione complessiva rimane a un livello basso.

Il fatto che l'ondata di pessimismo stia prevalendo nel mercato delle criptovalute, insieme a questi ostacoli fondamentali, potrebbe rendere difficile per Bonk mantenere la sua tendenza al rialzo. Pertanto, gli analisti prevedono che BONK scenderà a un prezzo dell'altcoin di 0,000013 $ entro giugno.

La quotazione di Indodax dovrebbe far aumentare il prezzo di ICP

Anche se il token nativo di Internet Computer, ICP, è crollato del 6% negli ultimi sette giorni di trading, è molto probabile che la criptovaluta registri movimenti rialzisti dopo che il più grande exchange di criptovalute del sud-est asiatico, Indodax, ha deciso di quotarla.

L'exchange può estendere l'accesso al trading a un pubblico più ampio, aumentando la liquidità e il volume di trading. Inoltre, la tecnologia blockchain di ICP, che include il Network Nervous System e la Chain Key Cryptography, è un ottimo esempio di applicazione decentralizzata in grado di competere sul mercato.

In base a questi fattori, gli analisti prevedono che il prezzo del token nativo di Internet Computer raggiungerà i 16,84 $ entro giugno, rendendolo una buona criptovaluta da acquistare.

Milei Moneda ruba i riflettori con un potenziale di crescita superiore a 100x

Milei Moneda sta diventando un operatore dominante nell'universo delle criptovalute grazie alla sua combinazione di umorismo, politica e tecnologia blockchain. A differenza delle solite criptovalute, Milei Moneda è un movimento ribelle ispirato da Javier Milei, incentrato sulla libertà economica e su un marketplace decentralizzato.

$MEDA ha diverse caratteristiche di spicco, come tokenomica deflazionistica, NFT più interessanti e verifiche degli smart contract in arrivo, che la rendono utile e divertente per i potenziali investitori.

Inoltre, il coinvolgimento attivo di Milei Moneda sulle piattaforme dei social media e la collaborazione con gli influencer aiutano a sviluppare una community vivace e un'ampia portata di marketing.

$MEDA sarà lanciata ufficialmente su Uniswap il 21 maggio 2024, a un prezzo della criptovlauta DeFi di 0,020 $, mentre il prezzo attuale di $MEDA è di 0,015 $, fatto che la rende una delle migliori criptovalute in cui investire ora.

Grazie a una community vivace, un potenziale di profitto del 33% e oltre per i nuovi investitori e un potenziale di crescita di 100x post-lancio, Milei Moneda potrebbe diventare uno dei migliori altcoin del 2024.

