Se si è alla ricerca di un software per modificare i PDF, la prima cosa che viene in mente è sicuramente Adobe Acrobat, per via della sua enorme diffusione nella maggior parte dei sistemi informatici. Si tratta sicuramente di uno dei migliori programmi, ma il costo potrebbe essere tutt'altro che abbordabile, considerato che questo è ormai acquistabile soltanto con abbonamento. Se invece vi dicessimo che esiste un'alternativa più economica e decisamente più conveniente? La risposta è ovviamente SodaPDF, un validissimo editor in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per la modifica, la digitalizzazione e la firma dei documenti.

Grazie allo sconto del 62% sul piano Pro, lo acquistate una volta a 49€ ed è vostro per sempre!

SodaPDF: un editor completo a un prezzo ridotto

SodaPDF mette a disposizione tutti gli strumenti più utili per la modifica dei PDF in un unico posto. Offre una pratica interfaccia caratterizzata da una semplice barra superiore, suddivisa per categorie. È possibile creare PDF da oltre 300 tipologie di file, oppure convertire il documento PDF in altri formati (Word, Excel, PowerPoint e altro ancora). Avete tanti file da convertire, potete farlo in massa risparmiando tempo prezioso!

Non mancano ovviamente gli strumenti necessari per la modifica dei documenti, come la possibilità di editare il testo, aggiungerlo, muoverlo, modificare il carattere, le dimensioni o il colore. Sarà anche possibile inserire, tagliare, ridimensionare o cancellare le immagini.

SodaPDF include anche una sezione dedicata alle annotazioni e alle revisioni. Inserite note adesive, forme o scrivete con la matita. Sono anche disponibili timbri, sottolineature, evidenziazioni e barrature, in modo da contrassegnare la parte di testo interessata nella maniera che ritenete più opportuna.

Non manca l'OCR integrato, per il riconoscimento del testo nei documenti scannerizzati. Con la funzione Moduli sarà infine possibile creare facilmente sondaggi o moduli da compilare, come fatture, inventari e altro. La sicurezza non passa ovviamente in secondo piano, con la possibilità di apporre firme elettroniche, proteggere i documenti da eventuali modifiche non autorizzati con una password, o creare firme elettroniche giuridicamente vincolanti.

Approfittate ora dell'offerta e fate vostro SodaPDF Pro a un prezzo ridotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.