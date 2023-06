SodaPDF, l'alternativa più conveniente e valida ad Adobe Acrobat

Un editor PDF è un software sicuramente utile, se non indispensabile, a diversi utenti professionisti che hanno la necessità di intervenire sui documenti. La modifica è utile per inserire nuovi elementi o per firmare digitalmente i file, in modo da autenticarli. Se volete risparmiare e cercate una valida alternativa ad Adobe Acrobat, generalmente il più costoso software PDF attualmente in circolazione, SodaPDF è sicuramente un'ottima scelta, grazie allo sconto del 62%, con cui è possibile acquistarlo a soli 49€ invece che 130€.

Si tratta di un editor veramente colmo di funzionalità, in grado di fornire tutti gli strumenti per la modifica dei file PDF, insieme al riconoscimento del testo tramite OCR e tanto altro.

SodaPDF, l'editor PDF più accessoriato di sempre

SodaPDF è un software veramente completo. Oltre a poter visualizzare PDF, permette di convertirli in diversi formati (Word, Excel, Power Point, TXT, HTML, PDF/A e altro) e modificarli. Tutti gli strumenti sono disponibili tramite la pratica barra superiore, divisa per categorie. Troverete subito la funzionalità che cercate per apportare le modifiche.

Potrete inserire ed estrarre pagine dal file PDF, oppure commentare il testo aggiungendo anche adesivi, evidenziature, disegni a matita e altro. Non mancano funzionalità di sicurezza per proteggere i documenti, come password e livelli di autorizzazione impostabili, in modo da impedire accessi o modifiche non autorizzate.

SodaPDF consente anche di generare sondaggi, ordini di acquisto e altre tipologie di modulistica personalizzata in poco tempo. Avrete tutte le opzioni disponibili per la personalizzazione, come la possibilità di formattare i campi di testo, aggiungere caselle combinate e altro.

Aggiungete, modificate o tagliate filigrane, intestazioni, piè di pagina, password e altro in più PDF alla volta. SodaPDF supporta anche la funzionalità OCR per il riconoscimento del testo, con cui è possibile modificare anche i documenti digitalizzati. Con E-Sign è infine possibile applicare la propria firma elettronica, nonché monitorare quelle già esistenti e richiederne di nuove in tempo reale.

Approfittate ora dell'offerta per acquistare un editor davvero completo di tutto.

