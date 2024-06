Snapchat: nuovi tool per evitare che estranei contattino gli utenti

Snap Inc. ha annunciato nuove funzionalità di privacy e sicurezza per la sua piattaforma di social media. Ad oggi Snapchat avvisa già gli adolescenti quando qualcuno, che non è tra i loro contatti o amici comuni, tenta di inviare loro un messaggio. Ora la piattaforma sta aggiornando la funzione di notifiche in-app per avvisare gli utenti adolescenti quando ricevono un messaggio da un potenziale truffatore. In particolare, si tratta di richieste di messaggi "da qualcuno che è stato bloccato o segnalato da altri, o proviene da una regione in cui solitamente non si trova la rete dell'adolescente".

Snapchat: le nuove funzionalità per evitare richieste da possibili utenti molesti

Ciò va di pari passo con un'altra funzionalità chiamata Enhanced Friending Protections. Quest’ultima è stata aggiornata per "impedire del tutto la consegna di una richiesta di amicizia". Tale funzione si attiva quando un adolescente invia o riceve una richiesta di amicizia da qualcuno che non è tra i suoi amici comuni. Lo stesso vale per le richieste inviate da qualcuno che ha precedentemente utilizzato Snapchat da luoghi associati ad attività di truffa. Snapchat ricorderà agli utenti di controllare più frequentemente le impostazioni di condivisione della posizione. A questo proposito, l’azienda ha rilasciato la nuova funzionalità di condivisione della posizione semplificata. Gli utenti possono infatti scegliere quali amici possono vedere la loro posizione e aggiornare le proprie impostazioni di posizione in un unico luogo.

Come ha affermato la società nel suo blog: “Questi nuovi strumenti si basano sul nostro impegno costante per aiutare gli Snapchatter a comunicare con i loro amici più stretti in un ambiente che dà priorità alla loro sicurezza, privacy e benessere. Non vediamo l'ora di continuare a creare ancora più protezioni, strumenti e risorse per aiutare a proteggere nostra community”. La piattaforma di social media aumenterà quindi la frequenza dei promemoria inviati per avvisare gli utenti di tenere sotto controllo le impostazioni di posizione. Snapchat sta inoltre aggiornando i suoi strumenti di blocco per prevenire il ripetersi di molestie e bullismo. Quando un utente blocca qualcuno, Snapchat bloccherà anche future richieste di amicizia da account creati sullo stesso dispositivo. Ciò per evitare casi in cui gli autori di abusi creano nuovi account sulla piattaforma e tentano di contattare gli utenti che li hanno bloccati.