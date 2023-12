Snapchat+: in arrivo strumenti per generare e inviare immagini AI

Snapchat sta rilasciando alcune nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per gli abbonati Snapchat+, il piano arrivato in Italia lo scorso ottobre, al prezzo di 4,59 euro al mese. Ad annunciarlo è stata la stessa società, con un post sul proprio blog ufficiale. In particolare, gli abbonati possono ora creare e inviare immagini generate dall’intelligenza artificiale, partendo da un semplice messaggio di testo. Oltre ad avere accesso a un nuovo strumento di estensione dell'intelligenza artificiale, gli abbonati possono ora anche utilizzare la funzione Dream selfie dell'app. Questa consente di creare immagini fantastiche degli utenti in scenari diversi. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono creare un proprio selfie AI e quindi selezionare i propri amici affinché questi appaiano nella foto. In seguito, questi la potranno inviare condividerla nella propria storia. Secondo l’azienda, gli abbonati a Snapchat+ avranno a disposizione un pacchetto gratuito di otto Dreams al mese.

Snapchat+: come generare immagini AI con la nuova funzione

Per accedere al generatore di immagini AI, gli abbonati possono cliccare sul pulsante “AI”, che si trova sul lato destro dello schermo. Fatto ciò, è possibile scegliere tra vari suggerimenti, come “un pianeta fatto di formaggio” o “una giornata di sole in spiaggia” per ottenere un'immagine generata dall'intelligenza artificiale. In alternativa, è possibile digitare un messaggio personalizzato, ad esempio “un cane che dorme su un razzo”. Dopo aver selezionato o digitato un messaggio, l'app inizierà a generare l’immagine desiderata. Una volta pronta, gli utenti avranno la possibilità di modificarla, scaricarla e condividerla con altri utenti. Gli abbonati a Snapchat+ erano già in grado di creare immagini AI per i propri sfondi bitmoji e sfondi chat, ma ora possono creare immagini AI e inviarle propri amici.

Infine, gli abbonati Snapchat+ avranno accesso a un nuovo strumento di estensione basato sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, se si è scattata la foto del proprio cane, ma è stata zoomata troppo e si desidera una visione più ampia dell’immagine completa, questo strumento è in grado di mostrare automaticamente un'immagine ingrandita in cui lo sfondo è stato riempito con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Snapchat afferma che queste nuove funzionalità sono già in fase di rilascio. Tuttavia, la disponibilità può variare a seconda dei vari paesi.