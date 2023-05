Smartwatch Amazfit Band 5 A SOLI 23 euro su Amazon

Questa non te la puoi proprio perdere. Adesso solo su Amazon lo smartwatch Amazfit Band 5 ti costa solamente 23,18 euro. Prendi subito prima che i pezzi a disposizione finiscano.

Smartwatch Amazfit Band 5: monitora la tua salute e ha un'autonomia di 15 ben giorni

Parla con Amazon Alexa tramite il tuo nuovo smartwatch Amazfit Band 5. Poni domande, ottieni traduzioni, imposta sveglie e timer, crea liste della spesa, controlla il meteo, gestisci i tuoi dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

Non solo perché si tratta anche di un vero e proprio Fitness Tracker che ti consente di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats. Ideale per chi svolge allenamenti e sport intensivi come maratone ma anche per semplici allenamenti in palestra. Si tratta di un dispositivo impermeabile quindi resistente all'acqua. Ma non finisce qui perché monitora anche un'altra serie di parametri. Con il preciso monitoraggio ottico della frequenza cardiaca dell'orologio, puoi monitorare con precisione i passi effettuati in tempo reale, il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, la distanza percorsa, il consumo di calorie e il sonno e la qualità del sonno.

Tutto questo con un dispendio di energia bassissimo. Difatti puoi dire addio alla ricarica quotidiana. Con un orologio sportivo completamente carico, non è necessario portare con sé un caricabatterie per un viaggio di ben due settimane. Con una singola carica ha abbastanza potenza per caricarti per 2 intere settimane senza problemi. Quindi avrai a tua disposizione un'autonomia di 15 giorni. Infine con il sistema di monitoraggio delle mestruazioni femminili, Band 5 registra e predice il ciclo mestruale femminile e invia a tale scopo notifiche intelligenti.

Un prezzo così basso non si era mai visto perciò approfittane ora. Acquista adesso su Amazon lo smartwatch Amazfit Band 5 prima che i pezzi disponibili finiscano.

