Come vedere Sinner-Sonego in streaming (ATP Madrid)

Al secondo turno dell'ATP Madrid andrà in scena il derby azzurro tra Sinner e Sonego, dopo la vittoria nel primo pomeriggio di oggi dell'attuale numero 52 del ranking ATP. La partita è in programma sabato 27 aprile e sarà trasmessa in streaming su NOW.

La visione dell'incontro è disponibile per tutti gli abbonati al pass Sport di NOW, in queste ore in promozione su questa pagina a 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Questo prezzo non sarà valido ancora per molto, dato che dal prossimo 2 maggio scatterà il nuovo listino che prevede la stessa offerta a 14,99 euro al mese (senza il vincolo di 12 mesi costerà 24,99 euro al mese, ndr).

ATP Madrid, Sinner-Sonego: come vederla in streaming

Per vedere il secondo turno dell'ATP Madrid tra Sinner e Sonego occorre attivare il pass Sport di NOW e selezionare la diretta del canale Sky Sport Tennis. Il pass include tra le altre cose i match del secondo Masters 1000 sulla terra rossa di quest'anno, oltre che l'intera stagione ATP e WTA, più Wimbledon (in esclusiva).

I favori del pronostico sono chiaramente tutti per Jannik Sinner, fin qui imbattuto nelle sfide contro suoi connazionali. L'ultima volta che i due si sono incrociati risale al torneo di Vienna dello scorso anno, quando l'attuale numero 2 del mondo superò il compagno di doppio agli ottavi col punteggio di 6-2, 6-4.

In caso di vittoria contro Sonego nell'incontro di sabato, Jannik affronterà al terzo turno uno tra Kotov, Thompson o un qualificato, mentre nell'ipotetico quarto turno l'avversario più papabile sarà uno tra Khachanov o Jarry. Ricordiamo che, per la prima volta in un Masters 1000, l'altoatesino è numero uno del seeding, in seguito al forfait all'ultimo di Novak Djokovic.

Approfitta dell'attuale promozione di NOW per attivare il pass Sport a soli 9,99 euro al mese per 12 mesi. Il nuovo listino entrerà in vigore il prossimo 2 maggio, quando la stessa offerta con 12 mesi di permanenza passerà da 9,99 euro a 14,99 euro al mese.

