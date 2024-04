Grey's Anatomy 20, il ritorno della serie cult in esclusiva su Disney+

Da oggi, giovedì 25 aprile, torna sul piccolo schermo una delle serie medical più amate al mondo: Grey's Anatomy, giunta alla sua ventesima stagione, disponibile in esclusiva soltanto su Disney+. Con la promessa di emozioni sempre più intense (e drammatiche), ogni giovedì verrà reso disponibile un nuovo episodio, per un totale di dieci. Non sei ancora abbonato a Disney+? Puoi farlo online a partire da soli 5,99 euro al mese.

Dove guardare Grey's Anatomy 20

Creato dalla mente dell'americana Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ha catturato negli ultimi quasi vent'anni il cuore del pubblico, sin dalla sua prima messa in onda. La serie racconta le vicende, personali e professionali, di un gruppo di medici che operano al Grey Sloan Memorial Hospital: ogni giorno si ritrovano ad affrontare sfide impegnative, decisioni al limite tra la vita e la morte.

Una lunga carriera televisiva, che ha visto anche un naturale viavai di personaggi e attori. Tra i più importanti che hanno calcato le scene di Grey's Anatomy, ad esempio, spiccano Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh e Katherine Heigl. Che la ventesima stagione segni qualche importante ritorno?

Per gli appassionati della serie, Disney+ offre tre piani di abbonamento tra cui scegliere:

Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno) che offre qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a Dolby Atmos e streaming senza pubblicità

(11,99 €/mese o 119,90 €/anno) che offre qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a Dolby Atmos e streaming senza pubblicità Standard (8,99 €/mese o 89,90 €/anno): la qualità video è Full HD 1080p, offre 2 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a 5.1 e sempre streaming senza pubblicità

(8,99 €/mese o 89,90 €/anno): la qualità video è Full HD 1080p, offre 2 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a 5.1 e sempre streaming senza pubblicità Standard con Pubblicità (5,99 €/mese): il piano giusto per risparmiare, con qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee e qualità audio fino a 5.1

Disney+ offre un ampio catalogo di contenuti che vanno oltre Grey's Anatomy, le cui prime diciannove stagioni sono già disponibili sulla piattaforma: Originals, film di successo, serie imperdibili, produzioni Pixar, Marvel, National Geograpgic e molto altro. Il servizio è supportato sulla maggior parte dei dispositivi, inclusi smart TV e console di gioco.

