Queste cuffie JBL on-ear e bluetooth oggi le paghi POCHISSIMO (-48%!)

Le cuffie bluetooth JBL T510BT offrono un'esperienza sonora eccezionale, grazie ai potenti bassi di JBL Pure Bass che trasmettono un suono di alta qualità senza l'ingombro dei cavi. Con un design on-ear wireless, queste cuffie garantiscono una libertà di movimento totale durante l'ascolto.

La comodità è garantita anche dalla ricarica rapida tramite cavo USB Type-C, che permette di ottenere fino a 40 ore di riproduzione musicale con sole 2 ore di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica veloce assicura 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, consentendo di godere della musica ininterrottamente.

Grazie alla connessione Multipoint, è possibile passare facilmente da un dispositivo bluetooth all'altro, permettendo di passare da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o di attivare l'assistente vocale con un semplice tocco del pulsante multifunzione.

Il design delle cuffie JBL T510BT è caratterizzato dalla sua leggerezza, comodità e praticità. Pieghevoli e dotate di padiglioni auricolari morbidi e leggeri, sono ideali per un utilizzo prolungato e per essere portate ovunque, garantendo un comfort ottimale in ogni situazione. Queste cuffie bluetooth JBL T510BT, inoltre, offrono un mix perfetto di prestazioni audio di alta qualità, comodità e praticità, rendendole la scelta ideale per gli amanti della musica in movimento.

Su Amazon, oggi, le cuffie JBL vengono scontate al 48% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 25,99€.