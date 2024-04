Questo powerbank è ultra-leggero, sottile e ha una capacità da 10.000mAh

Avere un powerbank è fondamentale per chi vive una vita molto frenetica e agitata e si trova sempre in movimento e oggi, su Amazon, il powerbank INIU viene scontato del 33% per un costo totale e finale di 19,99€.

Powerbank scontatissimo su Amazon: 19,99€!

Questo powerbank INIU è sinonimo di ricarica sicura e affidabile, con una base di oltre 38 milioni di utenti soddisfatti in tutto il mondo. Il corpo compatto di soli 0,5 pollici rompe il limite dei power bank da 10.000mAh e lo rende tra i più sottili sulla piazza con questa capacità, offrendo una soluzione leggera e potente per gli amanti dei viaggi, in grado di durare un intero weekend di vacanza. Rispetto agli altri power bank, solo il 5% possiede una porta USB-C IN&OUT, distinguendo INIU come un dispositivo all'avanguardia. Questa caratteristica consente una maggiore flessibilità, in quanto il powerbank può ricaricare e essere ricaricato attraverso la porta USB-C. La ricarica ad alta velocità di INIU, fino a 3A, garantisce una ricarica rapida ed efficiente, con capacità di alimentare l'iPhone fino al 78% in un'ora. Grazie al sistema AutoFit di INIU, il power bank è in grado di identificare e adattarsi alla velocità ideale del dispositivo. Infine, il sistema esclusivo SmartProtect a 15 livelli di INIU offre una protezione completa durante la ricarica, evitando qualsiasi carica anomala all'inizio e riducendo il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dei dispositivi collegati. Con il powerbank INIU, la tua esperienza di ricarica diventa sicura, veloce ed efficiente, ovunque tu sia. Acquista il powerbank al 33% di sconto! Su Amazon, oggi, uno sconto del 33% viene applicato sul powerbank da 10.000mAh che viene venduto al prezzo finale di 19,99€.

