Smart TV Samsung 4K NeoQLED: CALA DI 550€ il costo Amazon

550€ in meno sulla smart TV Samsung 4K: è promo Black Friday!

La Smart TV Samsung da 43 pollici combina tecnologia avanzata e design elegante per offrire un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello. Grazie al Processore NQ4 AI Gen2 e alla risoluzione 4K, regala immagini dai colori vividi e realistici, con sfumature che rendono ogni scena straordinariamente dettagliata.

Il NeoSlim Design, ultrasottile e sofisticato, trasforma il televisore in una vera e propria opera d’arte, adattandosi perfettamente a ogni ambiente. La tecnologia Quantum Matrix con Mini LED rivoluzionari garantisce contrasti definiti e immagini più vive, mentre il Motion Xcelerator assicura fluidità impeccabile, ideale per un’esperienza di gioco coinvolgente.

Ogni scena è arricchita da un audio dinamico e realistico grazie a OTS+ (Object Tracking Sound Plus), che ti immerge completamente nell'azione. Inoltre, Q-Symphony sincronizza perfettamente gli altoparlanti della TV con la soundbar (non inclusa), mentre Adaptive Sound Pro adatta il suono alle intenzioni dell'artista, offrendo un audio autentico e fedele.

Con il Gaming Hub, accedi facilmente ai tuoi giochi preferiti, mentre il Smart Hub organizza film, giochi e programmi in un unico spazio intuitivo. La funzionalità SmartThings ti consente di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dal televisore, rendendo la tua casa ancora più connessa e moderna.

Su Amazon, oggi, per la settimana del Black Friday, viene applicato uno sconto del 42% (550€) sulla smart TV Samsung 4K che viene venduta a 749€.

