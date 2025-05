Smart TV QLED Hisense da 50' pollici a 338€: Amazon a briglie scolte

Un'offerta straordinaria sta catturando l'attenzione degli appassionati di tecnologia e intrattenimento domestico: la Smart TV Hisense 50E77NQ, con tecnologia QLED da 50 pollici, è disponibile su Amazon con uno sconto significativo che la porta a soli 338 euro. Un prezzo che rende questa smart TV un vero affare, considerando il risparmio di 111 euro rispetto al listino.

Qualità d'immagine che conquista

Grazie al pannello Quantum Dot, questa TV garantisce una resa visiva eccezionale, con una risoluzione 4K Ultra HD di 3840x2160 pixel. Ogni scena prende vita con colori vividi e dettagli straordinari, ulteriormente esaltati dal supporto per i formati HDR Dolby Vision, HDR10+ e HLG. Questo significa neri profondi, bianchi brillanti e una gamma cromatica che non teme confronti, ideale per film, serie TV e sport.

La piattaforma VIDAA U7 di Hisense offre un'interfaccia semplice e intuitiva, progettata per accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti. Con un clic, puoi immergerti nei cataloghi di Netflix, YouTube o Prime Video. E se hai un dispositivo Apple o Android, le funzionalità AirPlay 2 e Android Screen Sharing ti permettono di condividere contenuti in modo fluido.

Audio immersivo e prestazioni da gamer

Non è solo l'immagine a sorprendere: il sistema audio con tecnologia Dolby Atmos ti regala un suono tridimensionale che trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica. I gamer, invece, apprezzeranno la modalità Game Mode Plus, pensata per ridurre la latenza e garantire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e il supporto a tivù 4K assicurano la piena compatibilità con le trasmissioni italiane, sia attuali che future. Non manca il controllo vocale tramite Alexa integrato, per gestire la TV e i dispositivi smart di casa con la tua voce.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: la Smart TV Hisense 50E77NQ combina tecnologia avanzata, prestazioni eccellenti e un prezzo imbattibile. Scopri di più e approfitta subito dell'offerta per trasformare il tuo intrattenimento domestico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.