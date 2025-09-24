Slow Horses e non solo: cosa guardare con la prova gratuita di Apple TV+

Mercoledì su Apple TV+ ha fatto il suo debutto la quinta stagione di Slow Horses, una delle serie più iconiche della piattaforma streaming statunitense. Gary Oldman è tornato così a vestire i panni di Jackson Lamb, il discusso capo di una squadra di agenti dell'intelligence britannica caduti in disgrazia dopo aver commesso gravi errori mentre erano in servizio.

Per quanti non hanno mai visto nemmeno un episodio della serie tv Slow Horses, la prova gratuita di Apple TV+ della durata di sette giorni cade a pennello per rimediare. Inoltre, durante la settimana di prova, si possono guardare anche le nuove uscite di fine settembre, tra cui il film All of You, in arrivo venerdì, e la nuova stagione di The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon parte di un cast stellare che può contare anche sul ritorno dell'amatissimo Jon Hamm.

Al termine della prova gratuita il piano si rinnova in automatico a 9,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima. L'eventuale disdetta non prevede costi aggiuntivi.

Le migliori novità di settembre della piattaforma Apple TV+

L'uscita più attesa, alla luce del successo clamoroso delle precedenti stagioni, era quella del nuovo capitolo di Slow Horses, la serie tv con protagonista l'attore britannico Gary Oldman. Mercoledì è stato reso disponibile il primo dei sei episodi che compongonola serie, il secondo uscirà invece il 1° ottobre, con l'episodio finale atteso per il 29 ottobre.

Oltre a Slow Horses, la settimana che si sta per concludere vedrà il debutto in catalogo di All of You, film romantico che racconta la storia di Simon (Brett Goldstein) e Laura (Imogen Poots), migliori amici dai tempi del college, ma le cui strade si dividono quando la ragazza effettua un test per trovare la sua anima gemella. Dopo anni, il destino vuole che i due si ritrovino e si chiedano se abbiano davvero perso l'occasione di trascorrere una vita insieme non da semplici amici ma come coppia.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati