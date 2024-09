Slow Horses 4: una delle migliori serie tv in streaming su Apple TV+

Una prima stagione, una seconda, una terza, adesso una quarta. Slow Horses, la serie tv britannica con protagonista Gary Oldman, non sbaglia un colpo, prendendosi sempre di più la scena in un catalogo già di altissima qualità come quello di Apple TV+. A proposito, i nuovi episodi del quarto capitolo sono disponibili sulla piattaforma streaming della casa di Cupertino dallo scorso 4 settembre.

Se è la prima volta che ci si iscrive al servizio, Apple offre una prova gratuita della durata di 7 giorni

In Slow Horses l'attore britannico Gary Oldman interpreta il leader dell'intelligence britannica Jackson Lamb, che insieme alla sua squadra di agenti presta servizio presso l'MI5, dove vi sono le spie che in passato hanno commesso quello che si può definire un errore di troppo (per usare un eufemismo). Lamb e la sua squadra devono affrontare ogni giorno le sfide che un mondo come quello dello spionaggio mette davanti. E tutto questo per proteggere la nazione (in questo caso il Regno Unito) da oscure minacce.

Diretto dal regista scozzese Saul Metzstein, il cast di Slow Horses 4 è composto tra gli altri da Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox e Aimee-Ffion Edwards. Oltre a loro ci sono anche Jonathan Pryce, Sopé Dirisù, Sophie Okonedo e Kadiff Kirwan. La punta di diamante resta ovviamente Gary Oldman, vincitore dell'Oscar per il film L'ora più buia come Miglior attore protagonista.

I nuovi episodi della quarta stagione di Slow Horses sono disponibili in esclusiva streaming su Apple TV+.

