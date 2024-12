Sky WiFi, Sport e TV a meno di 40€/mese: scopri l'offerta

Sky celebra il Natale con una promozione imperdibile per i nuovi clienti: un bundle esclusivo che unisce la connessione SkyWiFi in fibra ottica e un abbonamento TV completo. Questa offerta consente di accedere a un’ampia gamma di contenuti di intrattenimento, dalle serie TV ai programmi esclusivi come MasterChef, senza dimenticare gli eventi sportivi di punta, come Champions League, Serie A, Formula 1 e molto altro.

Il costo del pacchetto è di 39,90€ al mese per i primi 18 mesi (anziché 89,80€), senza vincoli di permanenza al termine del periodo promozionale. Per attivare l’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Sky.

Sky WiFi e intrattenimento in un unico piano in sconto

Il bundle natalizio proposto è progettato per offrire il meglio di connettività e intrattenimento:

Sky WiFi : Connessione Internet per la casa tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Incluso nel pacchetto anche il modem Wi-Fi e la linea telefonica, senza costi aggiuntivi;

: Connessione Internet per la casa tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Incluso nel pacchetto anche il modem Wi-Fi e la linea telefonica, senza costi aggiuntivi; Abbonamento TV: Include Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport, oltre a Sky Go, per guardare i tuoi contenuti preferiti anche su smartphone, tablet e PC. È possibile arricchire l’esperienza aggiungendo Sky Cinema con Paramount Plus a 10€ in più al mese; Sky Ultra HD a 5€ in più al mese per una qualità di visione superiore.

La promozione richiede un costo iniziale di 19€ una tantum. Dopo i primi 18 mesi, non ci sono obblighi di rinnovo o penali per la disdetta, garantendo massima flessibilità.

Questa offerta natalizia rappresenta un’occasione unica per ottenere il meglio della connettività domestica e una ricca offerta Pay TV a un prezzo straordinario. Con un costo mensile di 39,90€, il pacchetto combina servizi che, separatamente, costerebbero molto di più. Visita il sito ufficiale di Sky per attivare subito l’offerta e rendi il tuo Natale ancora più speciale con il meglio di Sky WiFi e Pay TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.