Sky WiFi: PROMO a 29,90 euro mensili

La promo Sky WiFi è ORA disponibile ONLINE a 29,90 euro. Inoltre, per i clienti Sky TV è possibile avere internet a casa a soli 24,90 euro mensili senza vincoli e senza costi nascosti.

Sky WiFi: PROMO internet flat a 29,90€

L’offerta in questione prevede internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo con modem Sky Wifi Hub incluso nel canone mensile e le chiamate a consumo dal telefono fisso. Il tutto ad un prezzo davvero interessante. Stiamo parlando di 29,90 euro ogni mese. Il canone per i clienti con attivo anche Sky TV è invece di 24,90€.

Il prezzo è comprensivo di IVA ed è inoltre privo di vincoli contrattuali.

Inoltre, c'è la possibilità di richiedere oltre alla Fibra anche Sky TV e Sky Cinema o Sky Sport ad un costo mensile di 34,80 euro. Il prezzo è garantito per 18 mesi.

In questo caso, dunque, il provider oltre alla connessione senza limiti ti offre la possibilità di scegliere uno tra i due pacchetti Cinema o Sport.

Costi ed altro

Il contributo iniziale richiesto in entrambi i casi è pari a 0 euro. Per quanto riguarda la promozione solo internet, il costo una tantum è scontato per pochi giorni. L'ammontare richiesto sarebbe infatti pari a 49€.

Non sono previsti vincoli di permanenza contrattuale. Infatti, in caso di recesso o passaggio ad altro gestore sarà necessario restituire il Modem.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.