Sky WiFi: Fibra con Wi-Fi sferico da 24,90€, Super Promo

Sky WiFi ti offre la sua Fibra100% Ultraveloce con Modem WiFi Hub di ultima generazione e chiamate a consumo ad un prezzo incredibile. Stiamo parlando di meno di 25 euro mensili bloccati per il primo anno. Inoltre, al WiFi sferico che raggiunge ogni angolo della casa si aggiunge anche l'opzione WiFI sicuro. Con questo antivirus navighi senza problemi in completa sicurezza.

Inoltre, solo ONLINE è scontato di ben 20 euro il contributo di attivazione iniziale. Il provider richiede infatti solo 29€, anziché 49 euro una tantum.

Sky WiFi: Fibra100% Ultraveloce

La soluzione del momento ti offre molte cose. Diciamo che non è la solita Fibra offerta dai competitor. Sky ti offre:

Internet senza limiti anche in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo

fino ad 1 Gigabit al secondo Modem Sky WiFi Hub con Wifi sferico

con Wifi sferico Chiamate a consumo

Il tutto per soli 24,90 euro al mese per il primo anno. Dopodiché il prezzo avrà un canone pari a 29,90€.

Alla Fibra è possibile abbinare anche il pacchetto con Cinema e le Serie TV di Sky ed i canali TV. Il tutto viene fruito grazie al decoder Sky Q via internet. In questo caso il prezzo ammonta a soli 34,80 euro per 18 mesi. Il costo di attivazione in questo caso è pari a 9€.

Inoltre, per chi necessita di avere le chiamate dal fisso, il provider mette a disposizione due pacchetti. Il primo, Voce Unlimited, offre le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Il prezzo richiesto è scontato a 0€ per i primi 12 mesi, poi 5 euro mensili.

La seconda opzione,Voce Estero, prevede chiamate senza limiti verso l'Estero a 5 euro al mse.

