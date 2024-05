Internet in vacanza all'estero: restare connessi è più semplice con questo trucco

Poter accedere a Internet durante una vacanza all'estero è fondamentale ma può essere anche molto costoso. Gli operatori italiani, infatti, applicano costi molto elevati agli utenti in caso di viaggio all'estero (al di fuori dell'UE, dove, invece, vale il Roaming Like at Home). Per restare connessi in caso di viaggio all'estero, però, basta un semplice trucco.

Attivando una eSIM internazionale, infatti, è possibile assicurarsi un pacchetto di Giga da utilizzare durante il soggiorno all'estero. L'operatore di riferimento per questo tipo di eSIM è Saily che propone offerte per decine e decine di Paesi esteri, con tanti pacchetti da attivare con costi ridotti (si parte da circa 5 euro).

Come usare le eSIM di Saily per Internet in vacanza all'estero

Per le vacanze al di fuori dello Spazio Economico Europeo (dove non vale il Roaming Like at Home) serve una eSIM che garantisca l'accesso a Internet all'estero a costi ridotti. La soluzione giusta è Saily. Il funzionamento delle eSIM di Saily è semplicissimo:

tramite il sito ufficiale di Saily è possibile scegliere e attivare la eSIM desiderata

è possibile scegliere e attivare la eSIM desiderata successivamente bisogna installare la eSIM sul proprio smartphone (tramite l'app ufficiale e un codice QR)

sul proprio smartphone (tramite l'app ufficiale e un codice QR) una volta installata, la eSIM andrà attivata subito prima di partire, in modo da avere Internet all'estero

Naturalmente, è necessario avere uno smartphone compatibile con le eSIM (consultate la scheda tecnica del vostro dispositivo per verificare la compatibilità). La eSIM può essere utilizzata insieme ad altre eSIM o alle SIM degli operatori italiani, senza dover portare con sé un altro dispositivo.

