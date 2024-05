Aruba Fibra è in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi (zero costi di attivazione)

Se hai scelto di cambiare fibra dopo l'ennesimo rincaro del tuo operatore o frequenti problemi alla linea, ti segnaliamo la nuova offerta su Aruba Fibra, il piano proposto da aruba.it per navigare in rete a una velocità fino a 10 Gbps: in questo momento è attivabile a 17,69 euro al mese per sei mesi invece di 24,90 euro al mese, con zero costi di attivazione.

Scegliere Aruba Fibra significa poter contare sulla vera fibra FTTH (fiber to the home), con velocità in download fino a 10 Gbps e fino a 2,5 Gbps in upload. Puoi verificare la copertura al tuo indirizzo qui.

Aruba Fibra: con la nuova promozione è in offerta al prezzo scontato di 17,69 euro al mese per sei mesi

L'offerta in corso si riferisce all'offerta base Fibra Aruba Promo, che include il servizio Internet (fibra fino a 1 Gbps), il servizio di assistenza e chat attivo 24 ore su 24, più la possibilità di mettere in pausa la fibra con la funzione Stop&Go. A tutto questo si aggiunge poi l'indirizzo IPv6 statico e sconti fino all'80% sui prodotti Aruba.

Volendo, è possibile personalizzare l'offerta base con servizi aggiuntivi, tra cui il router Wi-Fi a noleggio (2,20 euro al mese), la velocità in download di 10 Gbps (24 euro al mese), le chiamate nazionali illimitate (4 euro al mese) e l'indirizzo IPv4 statico (4 euro al mese). La scelta di personalizzare a proprio piacimento l'offerta è disponibile online sulla stessa pagina di attivazione.

Tra le funzionalità più interessanti citiamo quella denominata Stop&Go, che consente di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi nel corso di un anno, risparmiando in questo modo sull'offerta.

Puoi verificare la copertura al tuo indirizzo su questa pagina del sito aruba.it: l'offerta Aruba Fibra, con il prezzo promozionale pari a 17,69 euro al mese, è valida fino al prossimo 1° luglio.

