Apple Music per studenti: prezzo ridotto a 5,99 €/mese e Apple TV+ gratis, ecco la promo

Apple Music è il servizio giusto per accedere a tutta la musica in streaming, con oltre 100 milioni di brani da ascoltare senza limitazioni e senza pubblicità. Per gli studenti è ancora più vantaggioso scegliere Apple Music grazie a due diversi bonus. Il servizio, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese e, in più, garantisce l'accesso ad Apple TV+ gratis.

Per sfruttare la doppia promozione basta accedere ad Apple Music, tramite il link qui di sotto, e attivare il mese di prova gratuita. Successivamente, è possibile verificare il proprio status di studente per ottenere lo sconto sul canone dal secondo mese (il primo, come detto, è gratis) e l'accesso a tutti i contenuti di Apple TV+, senza limitazioni. Ricordiamo che Apple Music è disponibile anche su Android e Windows e non solo su macOS e iOS.

Apple Music per studenti: è la promo più conveniente

Per gli studenti universitari è davvero conveniente scegliere Apple Music che garantisce:

un accesso completo a tutta la musica (con oltre 100 milioni di brani)

la possibilità di sfruttare uno sconto sul costo del servizio, da 10,99 euro al mese a 5,99 euro al mese

l'accesso illimitato e senza costi ad Apple TV+

Per sfruttare questa promozione è possibile richiedere il mese di prova gratuita, utilizzando il box qui di sotto. Successivamente, dalle impostazioni del proprio account, si potrà richiedere il riconoscimento dello status di studente (la procedura è semplicissima) per vedersi riconosciuto lo sconto a tempo indeterminato e l'accesso ad Apple TV+.

Sia Apple TV+ che Apple Music sono servizi disponibili su tutte le principali piattaforme (non è necessario, quindi, avere prodotti Apple per utilizzarle). Per attivare subito la promo, basta aprire l'app di Apple Music tramite il box qui di sotto e seguire la procedura indicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.