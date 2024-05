Apple TV+: ottieni 3 mesi gratuiti se il tuo dispositivo è idoneo

Se stai pensando di acquistare un nuovo dispositivo Apple, questo è il momento perfetto. Fino al 30 giugno 2024, Apple offre 3 mesi gratuiti di Apple TV+ con l'acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa promozione esclusiva.

Requisiti e condizioni dell'offerta Apple

L'offerta è semplice: acquista un nuovo dispositivo idoneo da Apple o da un rivenditore autorizzato Apple e ricevi 3 mesi gratuiti di Apple TV+. I dispositivi inclusi sono iPhone, iPad, Mac e Apple TV, che dovrai aggiornare all'ultima versione del relativo sistema operativo.

Inoltre, l'offerta deve essere attivata tramite l'app Apple TV+ entro tre mesi dalla configurazione del nuovo dispositivo. L'offerta sarà visibile a tutti gli utenti idonei nel momento in cui effettueranno l'accesso con il proprio ID Apple sul nuovo dispositivo e accederanno all'applicazione.

Ci sono tuttavia alcune importanti condizioni da tenere a mente:

Validità : l'offerta è valida fino al 30 giugno 2024

: l'offerta è valida fino al 30 giugno 2024 Limitazioni : non è disponibile per chi ha già un abbonamento a Apple TV+ o ha usufruito in precedenza di un'offerta simile. Inoltre, non è cumulabile con Apple One o altre promozioni Apple TV+

: non è disponibile per chi ha già un abbonamento a Apple TV+ o ha usufruito in precedenza di un'offerta simile. Inoltre, non è cumulabile con Apple One o altre promozioni Apple TV+ Gruppo "In famiglia": solo un'offerta per gruppo "In famiglia", indipendentemente da quanti nuovi dispositivi vengono acquistati. Tuttavia, puoi condividere l'abbonamento con altre cinque persone del gruppo

Dopo i tre mesi gratuiti, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese, salvo disdetta. Puoi annullare in qualsiasi momento. Ricorda: hai 3 mesi dalla configurazione del tuo nuovo dispositivo per attivare i 3 mesi gratuiti di Apple TV+. Non perdere l'occasione di gustarti film e serie TV esclusive senza alcun costo per ben 3 mesi, grazie alla promozione Apple disponibile fino al 30 giugno 2024.

