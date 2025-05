Sky WiFi è in offerta a 25,90€/mese: fibra ultraveloce e chiamate incluse

Sky lancia una nuova promozione per chi desidera navigare alla massima velocità: l’offerta Sky WiFi è disponibile a 25,90€ al mese per 12 mesi, invece di 34,90€, con attivazione scontata a 29€ (anziché 49€).

Un’occasione pensata per chi cerca una connessione stabile, veloce e senza compromessi. Ma l'offerta, che è possibile attivare direttamente sul sito di Sky, non si limita a questo: andiamo a scoprirla più nel dettaglio.

Cosa include la promozione di Sky WiFi

Con Sky WiFi puoi contare sulla fibra al 100% e su un servizio pensato per le esigenze di oggi: dallo streaming in HD al gaming online, fino allo smart working su più dispositivi. Le prestazioni non deludono: fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, il tutto supportato dal moderno Sky WiFi Hub con tecnologia WiFi 6, che assicura velocità elevate e segnale stabile in ogni angolo della casa.

Anche le chiamate illimitate sono incluse, così puoi dire addio ai costi aggiuntivi per il fisso. E se abiti in una casa ampia, nessun problema: Sky ti offre anche l’extender Sky WiFi Spot, per garantire copertura omogenea in ogni stanza.

Passare a Sky è semplice: fai il check di copertura online, aderisci all’offerta e collega il modem. Il passaggio da un altro operatore avviene senza interruzioni: resti sempre connesso.

In sintesi, Ski WiFi mette a disposizione un pacchetto completo, perfetto per chi vuole una connessione veloce, affidabile e pronta per il futuro. Scopri l’offerta sul sito ufficiale Sky e inizia subito a navigare senza limiti.

