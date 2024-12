Sky WiFi con Sky TV e Sky Cinema: super prezzo con le Offerte di Natale

Sono partite le Offerte di Natale di Sky ed è ora disponibile l'offerta combinata che unisce Sky WiFi, l'abbonamento per la connessione Internet a casa, con il bundle composto da Sky TV e Sky Cinema. Grazie alla promo in corso, l'offerta in questione riduce il costo dell'abbonamento a 35,80 euro al mese per 18 mesi.

Nel canone è incluso sia il costo della connessione a Internet che dell'abbonamento alla Pay TV, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Inclusa è anche l'opzione Sky Ultra HD. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Sky per completare l'attivazione.

Cosa prevede l'offerta Sky

La promozione di Natale lanciata da Sky consente l'accesso a un abbonamento per la connessione Internet a casa oltre che a un'offerta Pay TV per un pacchetto completo con un prezzo davvero conveniente. Nel bundle proposto troviamo:

Sky WiFi con la linea telefonica fissa e una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH o fibra mista rame FTTC; il modem Wi-Fi è incluso

con la linea telefonica fissa e una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH o fibra mista rame FTTC; il modem Wi-Fi è incluso Sky TV con tutti gli show, le serie TV e l'intrattenimento di Sky

con tutti gli show, le serie TV e l'intrattenimento di Sky Sky Cinema con Paramount Plus incluso

con è possibile arricchire l'abbonamento con l'aggiunta di altri pacchetti come Sky Sport e Sky Calcio

Sky Ultra HD

Sky Go per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

La promozione prevede un costo complessivo di 35,80 euro al mese, con 20,90 euro per la connessione a Internet e 14,90 euro per l'abbonamento Pay TV. L'offerta ha una durata di 18 mesi e non ci sono vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Per sfruttare subito l'offerta in corso basta premere sul box qui di sotto e poi verificare la copertura della rete Sky WiFi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.