Sky TV + Sky Calcio: intrattenimento e tante partite a un prezzo super

Sky TV + Sky Calcio è la promo giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo abbonamento ricco di contenuti e con un costo ridotto. Il bundle in questione ha un costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale.

Per chi sceglie quest'offerta è incluso il pacchetto Sky TV, con tutte le serie TV e gli show di Sky, e c'è anche il pacchetto Sky Calcio, con le 3 partite trasmesse da Sky della Serie A e anche la Serie C. Nel corso dell'abbonamento è incluso Sky Go, per vedere i contenuti anche da smartphone, tablet e computer.

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Sky ed è anche possibile personalizzare l'abbonamento con altri pacchetti. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Sky TV + Sky Calcio: cosa include la promo

Scegliendo il bundle in promozione oggi è possibile accedere a:

Sky TV con show e serie TV

con show e serie TV Sky Calcio con le partite di Serie A e Serie C trasmesse da Sky

con le partite di Serie A e Serie C trasmesse da Sky Sky Go per vedere i contenuti dell'abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

Go per vedere i contenuti dell'abbonamento anche da smartphone, tablet e computer il decoder Sky Stream senza costi aggiuntivi

L'offerta prevede un costo di 15,90 euro al mese, per un totale di 18 mesi, con un costo una tantum di 19 euro.

Per sfruttare una promo ancora più completa, gli appassionati di sport possono puntare sul bundle Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, che aggiunge la Champions League e tutti gli altri contenuti sportivi di Sky. Il costo, in questo caso, è di 32,90 euro al mese.

C'è anche la possibilità di aggiungere altri pacchetti come Sky Cinema (con Paramount Plus) al costo di 10 euro in più al mese e Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese. C'è anche l'opzione Sky Ultra HD che costa 5 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.

