Sky TV + Netflix a 19,90€ al mese: ecco le novità di gennaio

Intrattenimento plus è il pacchetto promosso da Sky che include Sky TV e Netflix insieme. Fino al 19 gennaio è in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi, anziché i 30 euro richiesti di listino. L'offerta prevede un vincolo contrattuale di 18 mesi e l'attivazione di Sky Stream, la nuova esperienza streaming della pay-tv inglese, al costo di 19 euro invece di 99 euro.

Al di là del prezzo e del risparmio accumulato in un anno e mezzo di sottoscrizione, l'altro motivo per cui attivare Intrattenimento plus di Sky ha a che fare con le tante novità di questo mese. Una delle più interessanti è M - Il Figlio del Secolo, la serie tv Sky Original con protagonista la figura di Benito Mussolini, opera che ha saputo meravigliare il pubblico fin dal primo episodio della prima puntata.

L'adesione al pacchetto Intrattenimento plus con Sky TV e Netflix insieme è disponibile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky TV + Netflix in offerta e novità di gennaio 2025

Iniziamo dalle novità di Sky TV. La serie M - Il Figlio del Secolo è già un successo, grazie alla regia di Joe Wright (L'ora più buia) e l'interpretazione del talentuoso attore Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot). Da non perdere nemmeno l'altra serie Sky Original intitolata Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103: disponibile dal 27 gennaio 2025, ha per protagonista il Premio Oscar Colin Firth.

In casa Netflix il mese di gennaio è iniziato in modo trionfale con Ilary, il nuovo capitolo della docuserie sulla vita di Ilary Blasi. Rispetto a Sei unica manca Francesco Totti, ma per i fan della famosa conduttrice e showgirl il risultato se vogliamo è ancora migliore. Mercoledì 15 gennaio debutterà invece ACAB, una serie tratta dall'opera letteraria di Carlo Bonini e dal film di Stefano Sollima, con Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Fabrizio Nardi e Pierluigi Gigante nel cast di attori protagonisti.

L'offerta per Intrattenimento plus - Sky TV e Netflix insieme - a 19,90 euro al mese per 18 mesi scade il 19 gennaio. I dettagli completi sono disponibili su questa pagina del sito Sky.

