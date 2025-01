Sky TV e Sky Calcio insieme a 15,90€ al mese per 18 mesi

Sul sito ufficiale di Sky è disponibile una nuova promozione che consente di avere Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese per 18 mesi. Rispetto al prezzo di listino, pari a 33 euro al mese, si può quindi contare su un risparmio di 17 euro.

L'offerta di Sky prevede un vincolo di 18 mesi e un contributo di attivazione pari a 19 euro anziché 99 euro per il servizio Sky Stream, il nuovo decoder che consente di vedere tutti i programmi Sky senza la parabola. Inoltre è disponibile anche l'app Sky Go, grazie alla quale è possibile vedere fin da subito i contenuti Sky.

L'offerta Sky TV + Sky Calcio

Il pacchetto Sky TV e Sky Calcio unisce l'intrattenimento e il calcio di Sky. A partire da Sky TV, con gli show per tutta la famiglia, le produzioni Sky Original, le migliori serie italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli USA), più un ampio catalogo di documentari su storia, natura, arte e attualità.

Dall'altra parte, Sky Calcio include la visione di 3 partite per ogni turno di Serie A, tutti gli incontri della Serie C e una selezione dei migliori match per ogni weekend di Premier League e Bundesliga. Per quanto riguarda i diritti sulla massima serie italiana, Sky garantisce almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, con la partita del sabato sera alle 20:45, il match della domenica alle 18:00 e il posticipo del lunedì alle 20:45.

Con l'offerta attuale, gli utenti possono attivare Sky TV e Sky Calcio insieme a 15,90 euro al mese per 18 mesi, risparmiando 17 euro ogni mese, per un risparmio complessivo di 307 euro in un anno e mezzo. La promozione è attivabile direttamente online sul sito ufficiale di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.