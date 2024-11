Sky TV e Netflix insieme al prezzo più basso per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Sky ha rilanciato il pacchetto Intrattenimento plus, che include le serie e gli show di Sky insieme all'intero catalogo di Netflix, al prezzo più basso dell'anno: 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, con il costo di attivazione pari a 19 euro con Sky Streaming. L'offerta è valida fino al 2 dicembre.

Grazie a Intrattenimento plus, gli amanti delle serie tv hanno la possibilità di accedere a uno dei più ampi cataloghi oggi disponibili sul mercato. Alle serie si aggiungono poi gli show e le produzioni originali di Sky, tra cui la nuova edizione di MasterChef Italia che prenderà il via nel mese di dicembre, dopo la finale di X Factor.

Per attivare l'offerta del Black Friday sul pacchetto Intrattenimento plus è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky TV e Netflix insieme a 14,90 euro al mese per 18 mesi

I 14,90 euro al mese richiesti per Sky TV e Netflix rappresentano il prezzo più basso per il piano Intrattenimento plus di Sky. Un pacchetto che, come detto, comprende non solo l'accesso allo sconfinato catalogo della piattaforma streaming statunitense, ma anche all'intera programmazione live e on demand di Sky TV.

Tra le serie del momento che è possibile guardare con questo piano si annoverano:

La legge di Lidia Poet (seconda stagione, Netflix)

Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 (ora disponibile, Sky)

The Penguin (ora disponibile, Sky)

The Walking Dead (ora disponibile, Sky)

Jake Paul vs Mike Tyson (dal 16 novembre, Netflix)

Adorazione (dal 20 novembre, Netflix)

La promozione in corso per attivare Intrattenimento plus a 14,90 euro al mese per 18 mesi scadrà il 2 dicembre. I dettagli completi sono disponibili su questa pagina del sito Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.