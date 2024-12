Sky TV e Netflix insieme a 15,90€ al mese per 18 mesi (ultimi giorni)

Per gli appassionati di serie tv e film, una delle migliori offerte attualmente disponibili è quella su Intrattenimento plus di Sky, il pacchetto che unisce i contenuti di Sky TV e Netflix. Fino al 7 gennaio 2025 è possibile attivare l'offerta Sky & Netflix a 15,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, per un risparmio superiore a 250 euro in un anno e mezzo.

Con Intrattenimento plus si ha accesso alle serie e agli show di Sky, insieme all'intero catalogo di film e serie tv della piattaforma streaming Netflix. Tra le altre cose, la promo in corso cade in una settimana ricca di novità: il giorno di Santo Stefano debutterà la seconda stagione di Squid Game, una delle serie evento degli ultimi anni, mentre il 30 dicembre spazio a The Ones Who Live, sesto spin-off del franchise The Walking Dead.

L'offerta Intrattenimento plus con Sky e Netflix insieme è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky TV e Netflix in offerta a 15,90 euro al mese per 18 mesi

Oltre al secondo capitolo di Squid Game, nel giorno di Santo Stefano andrà in onda una nuova puntata della quattordicesima edizione di MasterChef Italia, uno dei titoli di maggiore spicco di Sky TV. Tra le novità in catalogo segnaliamo anche la seconda parte della settima stagione di Outlander e gli episodi finali di Yellowstone (giunta alla sua quinta e ultima stagione).

Sul fronte Netflix, uno dei titoli più interessanti è Senna, la serie sul leggendario pilota brasiliano. Da non perdere anche Il Treno dei Bambini, film diretto da Cristina Comencini e tratto dal bestseller di Viola Ardone. A inizio mese è uscita anche la prima stagione di Black Doves, la serie tv di spionaggio ideata da Joe Barton con Keira Knightley, Sarah Lancashire e Ben Whishaw.

Il piano Intrattenimento plus di Sky, che unisce le serie e gli show di Sky con il catalogo Netflix, sarà disponibile al prezzo scontato di 15,90 euro al mese fino al prossimo 7 gennaio.

