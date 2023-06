Sky TV e Netflix in offerta a 19,99 euro al mese e con un buono Amazon in regalo

Sky TV e Netflix si sono uniti per offrire un pacchetto irresistibile a soli 19,99 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro.

Ma le sorprese non finiscono qui perché con questa offerta speciale, riceverai anche un fantastico buono regalo Amazon.it da 75 euro. È un'opportunità da cogliere al volo per goderti una vasta gamma di contenuti e farti un regalo extra.

Sky TV e Netflix a 19,99 euro al mese: cosa include il pacchetto

L'offerta Intrattenimento Plus di Sky TV e Netflix ti dà accesso a tutti i contenuti di entrambi i servizi. Potrai immergerti nelle incredibili serie TV, sperimentare nuovi film e goderti un'ampia selezione di intrattenimento direttamente dal comfort della tua casa.

Con il piano Base di Netflix incluso, avrai accesso a migliaia di titoli, tra cui le serie originali acclamate dalla critica e i film più recenti. Inoltre, con i contenuti di Sky TV, potrai seguire le serie più popolari e gli show imperdibili che ti terranno incollato allo schermo.

Ma non è tutto. Con l'app Sky Go, potrai vedere i programmi Sky da subito. Non dovrai aspettare per goderti i tuoi contenuti preferiti, ma potrai accedervi in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Che tu sia in viaggio o semplicemente preferisca guardare i programmi sul tuo dispositivo mobile, Sky Go ti offre la flessibilità di goderti l'intrattenimento senza interruzioni.

L'attivazione di questo pacchetto straordinario è semplice e conveniente. A partire da soli 9 euro, potrai attivare Sky Q via internet e iniziare a goderti tutti i vantaggi dell'offerta. Sky Q è il dispositivo che ti permetterà di accedere a tutti i contenuti in modo facile e intuitivo. Con una vasta gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione, Sky Q ti offre un'esperienza di visione all'avanguardia.

Ma la sorpresa più grande di questa offerta è il buono regalo Amazon.it da 75 euro. Potrai utilizzarlo per acquistare i tuoi prodotti preferiti su Amazon, dai libri agli elettrodomestici, dai giochi ai dispositivi tecnologici. È un regalo extra che rende ancora più allettante questa offerta di Sky TV e Netflix.

Questa offerta straordinaria è valida fino al 29 giugno, quindi non perdere l'opportunità di accedere a una vasta gamma di contenuti a un prezzo conveniente. Con Sky TV e Netflix, potrai goderti il meglio dell'intrattenimento direttamente a casa tua, con un'ampia selezione di serie TV, film e tanto altro. E con il buono regalo Amazon.it da 75 euro, avrai anche la possibilità di fare un regalo a te stesso o a una persona speciale.

Non lasciarti scappare questa occasione unica. Scegli l'offerta Sky TV e Netflix a soli 19,99 euro al mese per 18 mesi, con un buono regalo Amazon.it da 75 euro incluso.

