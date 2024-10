Sky TV e Netflix con Sky Cinema a meno di 20€ per 18 mesi

Sul sito di Sky, nella sezione offerte, è disponibile una nuova promozione: il pacchetto Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus), insieme a Sky Cinema, è in offerta al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. L'attuale promo consente di risparmiare dunque oltre 430 euro in un anno e mezzo, con in più la possibilità di accedere al catalogo Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Di fatto, Sky TV e Netflix insieme sono disponibili a 14,90 euro al mese invece di 30 euro, mentre Sky Cinema è in promo a 5 euro al mese anziché 14 euro. Al termine dei 18 mesi, il piano si rinnoverà al prezzo in vigore a tale data. L'utente può comunque richiedere la disdetta prima del rinnovo dando un preavviso di 30 giorni.

Sky TV e Netflix + Sky Cinema a 19,90 euro al mese per 18 mesi

L'offerta in corso di Sky include dunque Intrattenimento plus, con l'accesso all'intera programmazione di Sky TV e al catalogo di Netflix, qui disponibile con il profilo Base. Tra le novità più significative del mese di ottobre segnaliamo Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie tv di Sydney Sibilia che racconta la genesi degli 883. A fine mese inizieranno anche le puntate Live della nuova stagione di X Factor condotta da Giorgia.

L'altro pilastro dell'offerta è Sky Cinema, con prime visioni quali May December e Aquaman e il regno perduto, il meglio del cinema italiano e internazionale (il film Romeo è Giulietta, di Giovanni Veronesi, è tra le new entry di ottobre), più i contenuti Sky Original pensati appositamente per ciascun cliente.

La promozione è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Sky. La data di scadenza dell'offerta è fissata per domenica 27 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.