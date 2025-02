Sky + Netflix: film, serie TV e molto altro ora a meno di 15 euro al mese

È disponibile la nuova promo Sky + Netflix che mette a disposizione degli utenti tantissimi contenuti di intrattenimento con un prezzo contenuto. L'abbonamento proposto prevede un costo di 14,90 euro al mese e include Sky TV (con tutti gli show e le serie TV Sky) oltre che Netflix (con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando, rispettivamente, 4 euro oppure 8 euro in più).

L'offerta può essere arricchita con ulteriori pacchetti: ad esempio, Sky Cinema con Paramount Plus costa appena 10 euro in più. La promo è valida anche per i già clienti Netflix. In fase di attivazione, infatti, è possibile fornire le credenziali del proprio account in modo tra trasferire il costo dell'abbonamento dal metodo di pagamento in uso al conto Sky (ogni mese ci sarà un unico addebito comprendente sia il costo di Sky che di Netflix).Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale Sky.

Un'ondata di novità su Sky a febbraio 2025

Il mese di febbraio 2025 porterà tantissime novità per la programmazione di Sky, soprattutto per quanto riguarda le serie TV. Tra i nuovi contenuti in arrivo troviamo la terza stagione di The White Lotus, in programma a partire dal 17 di febbraio. In arrivo, dal 10 febbraio, c'è la quarta stagione di Transplant mentre sono già disponibili i primi episodi della nuova stagione di Law & Order: Special Victmis Unit.

Le ultime novità di Sky si sommano al ricchissimo catalogo di contenuti presenti sulla piattaforma oltre che a tutto il catalogo Netflix, andando a costituire un'offerta di intrattenimento ricchissima. Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. Per personalizzare l'offerta, aggiungendo i pacchetti desiderati, e attivare il nuovo abbonamento basta seguire il link qui di sotto.

