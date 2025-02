Sky + Netflix: intrattenimento senza limiti a 14,90€ al mese

Fino al 23 febbraio l'abbonamento Intrattenimento Plus di Sky, che mette insieme il pacchetto Sky TV e il piano Base di Netflix, è in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. Si tratta del prezzo più basso per questo abbonamento, pensato soprattutto per chi ama le serie tv.

Anche il costo di attivazione è scontato: 19 euro invece di 99 euro, richiesti per il decoder Sky Stream, grazie al quale si possono vedere tutti i contenuti di Sky in televisione e in streaming senza la necessità di acquistare una parabola. Considerando dunque lo sconto sull'attivazione e il costo mensile dell'offerta, il risparmio complessivo in un anno e mezzo è pari a 351,80 euro.

Sky e Netflix insieme: le nuove serie in arrivo su Sky TV a febbraio

La nuova offerta di Sky coincide con un mese, quello di febbraio, ricco di novità importanti. Dopo il finale della prima stagione di M - Il figlio del secolo, la data da cerchiare in rosso è il 17 febbraio, quando debutterà la terza stagione di The White Lotus, la pluripremiata serie HBO e Sky Exclusive ideata, scritta e diretta da Mike White. Location e cast saranno nuovi di zecca: dopo le Hawaii e la Sicilia, per l'ambientazione del nuovo capitolo la scelta è ricaduta sulla Thailandia, mentre nel cast di attori si annoverano Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Lek Patravadi, Tayme Thapthimthong e Lalisa Manobal.

Dal 26 febbraio sarà invece disponibile Mauro Rostagno. L'uomo che voleva cambiare il mondo, una docuserie Sky Original sulla figura di Mauro Rostagno, attivista e numero uno di Lotta Continua negli anni Sessanta, fondatore di Saman, una comunità di recupero per i tossicodipendenti in Sicilia, e poi giornalista d'inchiesta. Le sue denuncie sulla mafia trapanese e sulle collusioni con la politica lo faranno diventare ben presto una voce scomoda, fino al suo assassinio nel 1988.

A fine mese, venerdì 28 febbraio, arriva infine L'arte della gioia, serie Sky Original diretta da Valeria Golino e ispirata all'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza. Racconta la storia di una giovane ragazza siciliana di inizio Novecento che scopre la sessualità e nutre la speranza di una vita migliore. Nel cast figurano Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.