Sky + Netflix: come funziona e cosa include l'offerta di gennaio 2025

Il 2025 prende il via con una nuova offerta Sky con Netflix incluso. La partnership tra le due aziende continua e si conferma la soluzione giusta per garantire agli utenti la possibilità di accedere a un catalogo ricchissimo di contenuti con un prezzo molto conveniente.

La promozione in corso, in particolare, permette di attivare il bundle Sky TV + Netflix con piano Base senza pubblicità al costo scontato di 15,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli alla fine del periodo della promo).

In più, è sempre possibile aggiungere altri pacchetti Sky, come Sky Cinema con Paramount Plus che costa 10 euro in più al mese oppure i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport. L'abbonamento, inoltre, include sempre Sky Go per vedere i contenuti di Sky anche su smartphone, tablet e computer.

L'offerta in corso è attivabile direttamente dal sito ufficiale, anche da chi ha già Netflix e potrà accedere all'abbonamento conservando il proprio account e tutte le informazioni collegate. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Cosa include l'offerta Sky + Netflix

La promo in questione consente l'accesso a Sky TV, con la possibilità di guardare tutti gli show e le serie TV (anche on demand) di Sky e, quindi, con una programmazione ricca di contenuti tramite i vari canali messi a disposizione per gli utenti.

C'è poi l'accesso a tutto il catalogo di Netflix, con film, serie TV e documentari. L'abbonamento include il piano Base senza pubblicità ma è possibile passare ai piani Standard (+4 euro al mese) e Premium (+8 euro al mese).

A disposizione degli utenti ci saranno anche le novità di Netflix di gennaio 2025 come il nuovo film Back in Action, con Cameron Diaz e Jamie Foxx (disponibile dal 17 gennaio), la nuova serie Ilary, il nuovo thriller italiano Acab e molto altro ancora.

L'abbonamento, inoltre, è personalizzabile con le seguenti opzioni:

Sky Cinema con Paramount Plus incluso senza costi extra: +10 euro al mese

con senza costi extra: +10 euro al mese Sky Sport : +22,90 euro al mese

: +22,90 euro al mese Sky Calcio : +8 euro al mese

: +8 euro al mese Sky Kids : +5 euro al mese

: +5 euro al mese Sky Ultra HD: +5 euro al mese

Per attivare l'offerta Sky con Netflix incluso, scegliendo le opzioni da aggiungere, basta seguire il link qui di sotto. Il prezzo di partenza è di 15,90 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.